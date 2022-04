Le Département du Val-de-Marne s’engage pour l’autisme

« Ces 77 nouvelles places seront pour l’essentiel mobilisées dans le cadre d’un nouvel établissement, dont l’appel à projet conjoint entre l’ARS et le Département vient d’être signé » a précisé Olivier Capitanio, aux côtés de Karine Bastier, présidente déléguée en charge de l’égalité femmes hommes et de l’action en faveur des personnes atteintes de troubles autistiques.

Le futur établissement comportera 54 places, dont 42 en hébergement permanent et 12 en accueil de jour. Sur ces 54 places, 41 seront médicalisées et 13 seront non médicalisées.

Le Département financera les places non médicalisées ainsi que la partie hébergement des places médicalisées, pour un montant de 3,1 millions d’euros par an. L’ARS assurera pour sa part le financement des soins à hauteur de 1,2 million d’euros.

La construction du futur établissement pourrait débuter en 2023 et voir le jour à horizon 2027.

En parallèle, le Département finance 23 nouvelles places au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) Tamaris à Villejuif, du FAM La Cornille à Thiais et du Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) Silvae à Villecresnes. 13 places sont destinées à des personnes autistes, et 10 à des jeunes en situation de handicap psychique, ce qui représente un financement du Département de près d’1 million d’euros pour 2022 et 2023.

L’objectif assumé par le Département est en effet de proposer des solutions locales d’accueil médicalisé et offrir une alternative aux personnes sans solution adaptée ou contraintes de rechercher une solution d’hébergement en Belgique.

D’autres actions spécifiques pour les personnes en situation d’autisme

Parallèlement, le Département développe plusieurs initiatives au profit des personnes atteintes de troubles du spectre autistique : accueil personnalisé par des intervenants spécialisés de l’association Autisme 3D afin de faciliter la recherche d’un diagnostic à l'élaboration d’un projet de vie adapté ou l'accompagnement des parents, mise en place des formations pour les aidants familiaux et professionnels dédiés à l’autisme.

Le Département, acteur majeur en matière d’autonomie et de handicap

Pilote de l’action sociale et des politiques de solidarités sur son territoire, le Département développe une politique ambitieuse en faveur des personnes en situation de handicap à la tête de la MDPH, qui accueille les personnes en situation de handicap, les informe sur leurs droits et finance les prestations auxquelles elles peuvent prétendre

Par ailleurs, le Département prend en charge la Prestation de compensation du handicap (PCH), qui permet de rembourser les dépenses liées à la perte d’autonomie.