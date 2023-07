Les Maires et le Conseil départemental du Val-de-Marne témoignent de leur soutien à Vincent Jeanbrun et à sa famille

Cet acte inqualifiable marque une nouvelle étape dans l'escalade de violence que nous connaissons depuis 4 jours. Des Maires ont déjà été menacés et agressés, certains ont même jugé utile de devoir déplacer leur famille pour les mettre en sûreté au cas où. Tout le monde sait où joindre, où habite, où agresser le Maire.

L'Association des Maires du Val-de-Marne, présidée par Françoise Lecoufle, et le Conseil départemental, présidé par Olivier Capitanio, organisent ce lundi à 14h30, un rassemblement républicain des élus des villes et du département devant le siège du Conseil départemental. Ils entendent ainsi afficher leur soutien à la famille, mais également leur solidarité à tous les Maires, agents de police, pompiers, ambulanciers et tous les agents du service public engagés depuis plusieurs jours maintenant sur le terrain et victimes de cette folie destructrice qui s'est emparée de tous nos territoires.

Tous les Maires, adjoints, conseillers municipaux et conseillers départementaux seront présents pour témoigner de l'unité et de la détermination des élus de la République à maintenir l'Etat de droit face à ces attaques innommables.