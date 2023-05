Mise en service d’une rampe vélo/piéton entre les Ponts Nelson Mandela qui relient Charenton-le-Pont et Ivry-sur- Seine

Construits dans les années 70, les ponts Nelson Mandela relient Charenton-le-Pont à Ivry-sur-Seine et permettent de franchir l’autoroute A4 et la Seine. Situés au croisement de quatre itinéraires cyclables majeurs, et bientôt de trois nouveaux itinéraires, dont le RER V, les ponts Nelson Mandela assurent un rôle majeur d’accès à Paris.

Néanmoins, conçus comme des échangeurs de l’autoroute, les ponts jumeaux accordaient peu de place aux autres modes de déplacement que la voiture.

Afin de résorber l’une des plus importantes coupures urbaines du Département et de favoriser les déplacements doux, le Département du Val-de-Marne a décidé du réaménagement des ponts, répondant ainsi à plusieurs objectifs :

Assurer la continuité et la sécurité des itinéraires cyclables ;

Renforcer le confort et la sécurité des piétons ;

Faciliter à tous l’accès aux berges de Seine, avec une rampe à 4% de pente, accessible aux personnes à mobilité réduite ;

Rénover son patrimoine d’ouvrage d’art.

Vidéo : Une nouvelle rampe pour cyclistes et piétons à Charenton-le-Pont

Transcription textuelle de la vidéo : Une nouvelle rampe pour cyclistes et piétons à Charenton-le-Pont

Travaux de réaménagement des ponts Nelson Mandela

Ces travaux ont duré plus de deux ans et demi et nécessité plusieurs phases :

Phase 1 : rénovation du pont, de l’éclairage et de l’aménagement de façon durable des pistes cyclables bidirectionnelles sur le pont en direction d’Ivry-sur-Seine

Phase 2 : rénovation du pont, de l’éclairage et de l’aménagement de façon durable des pistes cyclables bidirectionnelles sur le pont en direction de Charenton-le-Pont

Phase 3 : la création d’une rampe d’accès vélos/piétons, nécessitant des réaménagements d’envergure : Une rampe d’accès pour les cyclistes et les piétons a été créée sur 3 niveaux permettant de relier le pont au quai situé à 8 mètres en contrebas couplée à un nouvel escalier ; La rénovation de 3 escaliers a également été réalisé afin de faciliter l’accès aux piétons ; Sur l’avenue de la Liberté à Charenton-le-Pont, une voie de circulation a été modifiée en piste cyclable bidirectionnelle afin de sécuriser les déplacements des cyclistes jusqu’au bois de Vincennes.



Cette dernière phase du chantier a permis de faire des ponts Nelson Mandela, un carrefour cyclable d’importance pour le nord du Val-de-Marne.

Les travaux des ponts Nelson Mandela, financés par le Département à hauteur de plus de 8,3 millions d’euros (3,8 millions € par la région Île-de-France et 1,3 millions € par l’État), répondent ainsi à la volonté du Département de garantir la sécurité, et l’amélioration du cadre de vie des Val-de-Marnais.