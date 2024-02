Olivier CAPITANIO, Président du Département, invité de l’émission Planète locale de BFM Paris

Avec 20% de son territoire en zone inondable, le Val-de-Marne figure parmi les départements franciliens les plus exposés au risque inondation. La prévention et la gestion du risque inondation sont des axes essentiels de la politique de l’eau menée par le Département du Val-de-Marne. Olivier CAPITANIO, a ainsi rappelé les actions départementales menées pour protéger la population et réduire la vulnérabilité du territoire et des équipements départementaux.

Agir pour atténuer le risque d’inondation par débordement des cours d’eau

Depuis 2021, le Département est engagé pour prévenir les risques d’inondation par débordement des cours d’eau, et consacre à ce titre près de 2 millions d’€ par an, soit 10 millions € d’ici à 2027, pour entretenir 30 km d’ouvrages anti-crue et de berges.

Des travaux d’envergure sont ainsi menés sur les bords de Marne, avec, notamment des travaux de confortement sur le Quai de Halage à Saint-Maurice, terminés en 2022, d’un montant de 210 000 €, ou encore des travaux de rénovation de la murette anti-crue à Saint-Maur-des-Fossés au premier semestre 2024 d’un montant de 370 000 €.

Sur les bords de Seine, en 2024, des travaux seront également poursuivis, à Choisy-le-Roi, avec la rénovation de murettes et de digues anti-crues pour un montant total de 4,7 millions d’€, ou encore à Ivry-sur-Seine, où est prévu la rénovation du perré du quai de Pourchasse, d’un montant de 500 000 €.

La rénovation de l’existant est le travail quotidien des agents départementaux, et mobilise beaucoup de moyens humains et budgétaires. Le Département compte près de 30 Km de digues et de murettes anti-crues. En cas de montée des eaux, ce sont près de 250 agents qui sont mobilisés pour répondre aux besoins des Val-de-Marnais.

Olivier CAPITANIO, Président du Département du Val-de-Marne.

Agir pour atténuer le risque d’inondation par débordements des réseaux d’assainissement

Le Département du Val-de-Marne s’engage également à réduire les risques de ruissellement de l’eau de pluie sur la chaussée, du fait de l’imperméabilisation des sols.

À ce titre, un nouveau Règlement de Service Départemental d’Assainissement (RSDA) a été adopté en octobre 2022 qui stipule que la gestion des eaux pluviales à la parcelle est privilégiée afin de limiter les risques d’inondation.

Les principales techniques pour y parvenir sont l’infiltration, la réutilisation et le stockage avec rejet contrôlé dans un réseau public ou dans un cours d’eau.

De plus, la mise en conformité des réseaux d’assainissement doit permettre de répartir le flux entre les eaux usées et les eaux pluviales, afin de réduire les phénomènes de surcharge des réseaux et donc de débordements.

Par ailleurs, le Département gère et entretient 14 bassins de stockage d’eaux pluviales qui se remplissent lors des épisodes pluvieux intenses, et permettent d’atténuer le risque d’inondation par débordements des réseaux d’assainissement. Ces bassins ont la capacité de retenir, par temps de pluie, près 320 000 m3, soit l’équivalent de 128 piscines olympiques.

Le Département mène également actuellement des travaux pour créer un collecteur d’eaux pluviales, d’un montant total d’1,7 million d’€, en vue de réduire le phénomène d’inondation dans le quartier du Grand-Val à Sucy-en-Brie.

Enfin, dans un environnement fortement urbanisé, le Département agit pour désimperméabiliser les sols par le biais de l’aide départementale aux Communes et à leurs groupements créés en juin 2022 dans le cadre du Plan 50 000 arbres.

La désimperméabilisassions est un sujet nouveau, et le Plan 50 000 arbres est une solution. En effet, le Plan 50 000 arbres a permis, à ce jour, sur les trois derniers mois, de désimperméabiliser 2 hectares de sols,

Olivier CAPITANIO, Président du Département du Val-de-Marne.

Vidéo : Olivier CAPITANIO, Président du Département, invité de l’émission Planète locale de BFM Paris

Cliquer ici pour voir l’émission en replay.