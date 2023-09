ORDIVAL : Le Département du Val-de-Marne distribue un ordinateur portable à tous les collégiens val-de-marnais

Dès la rentrée, 16 000 collégiens val-de-marnais de 6ème vont se voir remettre un ordinateur portable personnel, sans condition de ressource, pour toute la durée de leur scolarité au collège. Dotés de logiciels et de ressources pédagogiques, les élèves pourront avoir accès à une multitude de connaissances au collège et à la maison.

Un dispositif qui répond à la volonté du Département de lutter contre les inégalités sociales et territoriales, et d’accompagner les collégiens dans leur éducation, et vers la réussite scolaire.

Un espace numérique de travail dédié

Depuis cette année, le Département met à disposition des établissements un nouvel outil favorisant les apprentissages : l’ENT (Espace Numérique de Travail) : moncollege.valdemarne.fr. Cet espace numérique sécurisé permet, entre autres, au collégien d’accéder au cahier de texte complet, à son emploi du temps, de consulter les cours déposés par les professeurs dans l’espace partagé…

Cet espace est également destiné aux parents qui ont la possibilité d’accéder aux mêmes programmes que les enfants afin de les accompagner tout au long de l’année.

Les professeurs, peuvent, quant à eux, accéder, grâce à l’ENT, à l’administration de l’ordinateur en classe lorsque l’élève en a besoin.

Favoriser l'accès à la connaissance

Pour les collégiens, disposer d’un ordinateur personnel est essentiel pour aborder cette nouvelle étape de la scolarité qu’est le collège, dans les meilleures conditions.

En leur donnant un accès à des ressources en ligne, sur tous les sujets, l’ordinateur personnel favorisera la confrontation des idées et des points de vue. Il contribuera à aiguiser le sens critique des collégiens, et à se forger leur propre opinion. Enfin cet outil leur permettra d’enrichir les projets travaillés au sein du collège.

Des collèges équipés

Pour donner aux élèves et aux enseignants les moyens de relever le défi du numérique, le Département aide les collèges à ancrer les technologies dans leur quotidien. Il dote chaque établissement des outils nécessaires : les collèges val-de-marnais disposent du très haut débit, et dont équipés d’ordinateurs fixes en classe, ainsi que de vidéoprojecteurs. L’ensemble des établissements est par ailleurs raccordé au Wi-Fi.