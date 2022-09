Ordival : un ordinateur portable pour tous les collégiens val-de-marnais

16 000 collégiens val-de-marnais de 6e recevront un ordinateur portable, sans condition de ressource. La mesure, destinée à faciliter l’apprentissage de l’outil numérique et préparer les collégiens au monde de demain, représente un investissement de 8 millions d’euros pour le Département.

Le Département du Val-de-Marne est très attaché à la réussite de chaque élève et conscient que le développement du numérique constitue aujourd’hui un véritable enjeu de société et un défi éducatif de première importance. C’est pourquoi, le Département dote gratuitement tous les élèves de 6e d’un ordinateur portable. Dans un contexte financier contraint, ce choix pour l’avenir des jeunes val-de-marnais représente un investissement important auquel je tiens beaucoup.

Olivier Capitanio, président du Département du Val-de-Marne.

Favoriser l’accès aux connaissances

Distribution des Ordival au collège Pierre-et-Marie-Curie, à Villiers-sur-Marne. Crédit photo : A. Bonnemaison Les Ordival peuvent être utilisés au collège et à la maison. Ils permettent d’accéder à une multitude de connaissances, sur tous les sujets, grâce à des logiciels et des ressources pédagogiques choisies en lien avec l’Éducation nationale. Ordival favorise ainsi la confrontation des idées et des points de vue et permet aux collégiens d’aiguiser leur sens critique et de forger leur opinion. Cet ordinateur leur permettra également d’enrichir les projets travaillés au sein du collège.

Des collèges équipés

Pour donner aux élèves et aux enseignants les moyens de relever le défi du numérique, le Département aide les collèges à ancrer les technologies dans leur quotidien. Il dote chaque établissement des outils nécessaires : les 107 collèges val-de-marnais sont raccordés au très haut débit, équipés d’ordinateurs fixes en classe, et de vidéoprojecteurs. L’ensemble des établissements est par ailleurs raccordé au Wi-Fi.