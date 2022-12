Ouverture d’une nouvelle permanence départementale à Limeil-Brévannes

Cette nouvelle permanence recevra sur rendez-vous les usagers rencontrant des difficultés pour réaliser leurs démarches en ligne sur le site valdemarne.fr, telles que le remboursement de 50% de la carte Imagine R, le forfait de transport Améthyste, l’aide de 60 euros Navigo Senior ou une demande de place en crèche.

Les Val-de-Marnais pourront également y faire leur réservation en ligne en Villages vacances, ainsi qu’y déposer leur paiement (chèque uniquement).

Il leur sera également possible de déposer leur dossier et leurs pièces justificatives dans le cadre de demandes concernant le forfait de transport Améthyste, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et leur dossier MDPH (Maison départementale des personnes handicapées).

A noter que la permanence est dotée d'Acceo, pour l'accueil des personnes sourdes, malentendantes et aphasiques.

Véritable aide pour les démarches en ligne, cette nouvelle permanence de Limeil-Brévannes s’inscrit dans la politique du Département d’accompagnement des Val-de-Marnais qui en ont besoin dans leur quotidien.

Informations pratiques

La prise de rendez-vous dans les permanences est possible en ligne ou par téléphone en composant le 3994.

Permanence de Limeil-Brévannes, dès le 9 décembre, uniquement sur rendez-vous.

En alternance :

Centre socioculturel Christian Marin, 4 rue d'Aquitaine

CCAS de Limeil-Brévannes, 22 rue Gutenberg

Tous les vendredis, de 9h à 12h

Vidéo de présentation des permanences départementales

"La tenue de permanences départementales dans votre commune constitue une des réponses du Département au besoin d'une plus grande proximité que vous exprimez. Ce nouveau service vise à faciliter certaines de vos démarches grâce à l'écoute et aux conseils de personnels départementaux qualifiés. Un service qui permettra également un accompagnement humain pour effectuer ses démarches en ligne. Notre objectif est que vous puissiez bénéficier, au plus près de chez vous, d'un service public de qualité." Olivier Capitanio, Président du Département.