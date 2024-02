Plan 50 000 arbres : 50 collégiens, 5 étudiants et 2 athlètes de haut niveau en contrat au Département du Val-de-Marne ont participé à une plantation citoyenne au Parc Départemental du Plateau à Champigny-sur-Marne

Après avoir été accueillis par les élus départementaux, les enjeux du Plan 50 000 arbres porté le Département du Val-de-Marne ont été présentés aux participants qui ont ensuite procédé à la plantation de 130 arbres fruitiers dont des noisetiers, cornouillers, aubépines, pommiers et pruniers.

A l’issue de la plantation, chaque élève se sont vu remettre un « Brevet départemental de participation au Plan 50 000 arbres ». La sensibilisation à la préservation de l’environnement fait en effet aussi partie des actions éducatives proposées par le Département aux collégiens.

Antoine JESEL, champion de para-aviron et médaillé de bronze aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2021, et Garance RIGAUD, athlète de haut niveau en haltérophilie, se sont associés aux élèves durant toute la durée de la plantation, faisant ainsi le lien entre valeurs sportives et écologiques à 150 jours du début des Jeux Olympiques de Paris 2024 et à 6 mois des Jeux Paralympiques de Paris 2024.

La plantation de ces 130 arbres fruitiers s’ajoute ainsi aux 13 000 arbres déjà plantés à ce jour sur le territoire val-de-marnais depuis le début du Plan 50 000 arbres.

Le Plan 50 000 arbres

Adopté en octobre 2021 et lancé officiellement le 19 février 2022, le Plan 50 000 arbres du Val-de-Marne a pour objectif d’embellir le cadre de vie de tous les Val-de-Marnais et de contribuer concrètement, grâce aux bienfaits qu’apportent les arbres, à adapter le territoire du Val-de-Marne aux effets du dérèglement climatique, en particulier en réduisant sensiblement les îlots de chaleur en milieu urbain. Ce plan sans précédent doit ainsi permettre, selon plusieurs modalités de mise en œuvre, d’augmenter la couverture arborée du Val-de-Marne en plantant 50 000 arbres nouveaux d’ici à 2028. Le plan se développe autour de 3 axes :

Une plantation prioritairement dans les sites départementaux : le Département est propriétaire et à en sa responsabilité de nombreux sites sur le territoire Val-de-Marnais. Il est tout naturel d’effectuer des plantations sur les propriétés départementales (parcs, routes...) et faire des collèges (et établissements relevant de la compétence départementale) des espaces privilégiés d’accueil de la biodiversité.

L'encouragement à la plantation d'arbres par les acteurs locaux : Grâce à un soutien financier spécifique créé en juin 2022, le Département encourage les 47 communes et leurs groupements à réaliser des plantations sur leurs espaces mais aussi sur les organismes HLM pour planter des arbres aux abords des résidences sociales ou encore les grands propriétaires fonciers.

La mobilisation citoyenne : une politique de sensibilisation est menée autour des enjeux climatiques et des bienfaits des arbres. Les citoyens peuvent ainsi s'impliquer concrètement en participant aux projets de plantation, comme lors de la plantation citoyenne selon la méthode japonaise Miyawaki à Vitry-sur-Seine organisée en février 2022 ou à Chevilly-Larue en janvier 2023 ou grâce au dispositif « Adopte ton Arbre » qui met gratuitement à disposition des habitants un arbre fruitier destiné à être planté dans leur jardin.

Le Parc départemental du Plateau à Champigny-sur-Marne

Le parc départemental du Plateau offre de multiples possibilités de promenade et de nombreuses activités, sportives et familiales. Situé sur la commune de Champigny-sur-Marne, cet espace naturel de 18,6 hectares est agrémenté par une succession de jardins et de pergolas. Havre de tranquillité avec ses arbres d’origine, ses végétaux grimpants, sa vigne et ses prairies fleuries, le parc du Plateau offre une halte privilégiée aux riverains et aux randonneurs empruntant cet itinéraire.