Plan 50 000 arbres : le Département du Val-de-Marne et l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort (EnvA) ont signé une convention de partenariat

L’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) figure parmi les partenaires qui s’engagent dans une démarche de végétalisation et de développement de la trame arborée du territoire.

Un soutien financier du Département au projet de plantation d’arbres et d’arbustes de l’EnvA a ainsi été adopté par l’Assemblée départementale le 16 octobre 2023. Il se matérialise par la signature ce matin de cette convention de partenariat.

Le Département soutient l’EnvA dans ses objectifs en matière de plantations d’arbres

L’École nationale vétérinaire d’Alfort a plus de 250 ans d’histoire. Implantée depuis 1766 à Maisons-Alfort, elle s’est transformée pour former les futurs vétérinaires, mener des actions ambitieuses de recherche et soigner les animaux. L’EnvA accueille près de 800 étudiants encadrés par une centaine de chercheurs et enseignants-chercheurs.

Un renouvellement important des infrastructures de l’EnvA a été réalisé, et un projet de valorisation des espaces extérieurs du campus est actuellement engagé, qui prend en compte la préservation de la biodiversité en site urbain, la désimperméabilisation des sols et la plantation pour lutter contre les effets d’îlots de chaleur…

L’EnvA prévoit ainsi la plantation de 158 arbres et d’arbustes sur l’ensemble de son site, à travers deux phases distinctes :

Phase 1 : la création d’un parc urbain avec la plantation de 86 arbres et de 850 mètres carrés d’arbustes entre le 1er novembre 2023 et le 31 mars 2024, soit l’équivalent de 108 arbres inscrits dans le cadre du Plan 50 000 arbres. Le Département soutient financièrement la réalisation de cette première phase à hauteur de 41 700 euros maximum en 2024.

Phase 2 : l’aménagement des espaces du coeur du campus avec, pour objectif, la plantation de 50 arbres au compteur du Plan 50 000 arbres, entre le 1er novembre 2024 et le 31 mars 2025.

Le Département s’engage ainsi à soutenir financièrement l’EnvA à hauteur de 100 000 euros par une aide forfaitaire par arbre planté entre le 1er novembre 2023 et le 31 mars 2028, se déclinant ainsi :

500 euros par arbre-tige planté ;

100 euros par baliveau planté ;

10 euros par jeune plant forestier planté ;

10 euros par mètre carré d’arbustes planté.

L’EnvA s’engage à poursuivre un objectif global de plantation de 200 arbres.

Ces arbres viendront s’ajouter aux 13 000 nouveaux arbres déjà plantés à ce jour, dans le cadre du plan 50 000 arbres, qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie en Val-de-Marne. A la fin de la saison de plantation, 30% de l’objectif du plan seront atteint.

La prochaine édition d’Adopte ton arbre aura lieu le 24 mars, à la Plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne.

Par ailleurs, au travers du Fonds de Solidarité et d’Investissement Interdépartemental (FS2I), le Département soutient l’EnvA qui s’est engagée dans un vaste projet de restructuration destiné à faire de son campus de Maisons-Alfort un opérateur de premier plan des politiques agricoles et de santé française, réunissant de nombreux partenaires, notamment l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et l’Office national des forêts.

D’un montant de 1,5 million d’euros, financé par le Département du Val-de-Marne, le projet de Centre de recherches en biotechnologies a porté sur l’aménagement de deux bâtiments existants dédiés à une plateforme hospitalière d’enseignement de la médecine des animaux de la ferme et de la faune sauvage et à des infrastructures de recherche liées à l’Institut Mondor de recherche médicale dans le domaine de la physiopathologie comparée.

L’École nationale vétérinaire d’Alfort L’École nationale vétérinaire d’Alfort, établissement d’enseignement supérieur et de recherche du ministère de l’agriculture, est un lieu de référence en matière de soin à l’animal. Ses piliers : former les futurs vétérinaires, faire avancer les connaissances scientifiques en matière de maladies animales et prendre en charge les animaux dans quatre centres hospitaliers universitaires vétérinaires (animaux de compagnie, équidés, animaux de ferme et faune sauvage). Ses axes de recherche portent sur les maladies animales, les risques infectieux et zoonotiques et sur la physiopathologie et le traitement des affections musculaires, locomotrices ou de la reproduction. L’EnvA est la plus ancienne école vétérinaire encore sur son site d’origine, à Alfort depuis 1766.

