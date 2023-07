Plan d’avenir pour les transports : le FS2i s’engage à mobiliser plus de 1,5 milliard d’euros pour le développement infrastructures de transport

Attachés à ce que ces négociations aboutissent avant la fin de l’été, les Présidents des 7 Départements d’Ile-de-France attendent désormais que l’Etat et la Région Ile-de-France ouvrent au plus vite les échanges et formalisent dès que possible les décisions. Au regard des besoins d’infrastructures, les 7 Départements évaluent à environ 12 milliards d’euros le financement des opérations en cours et les projets absolument nécessaires.

C’est pourquoi, bien que cela dépasse les responsabilités que leur a confiées la Loi, les 7 Départements d’Ile-de-France se sont déjà engagés à mobiliser plus de 1,5 milliard d’euros pour le développement des transports collectifs sur leur territoire.

La Région Ile-de-France et l’Etat doivent désormais s’engager à la hauteur des enjeux pour moderniser et développer un réseau de transport d’intérêt national avec l’ambition de réduire les fractures territoriales, de faciliter les déplacements de tous les franciliens, de garantir un égal accès à l’emploi, aux loisirs et à la culture et de favoriser l’attractivité économique de la Région-capitale.

Les membres du FS2i tiennent à ce que le futur CPER prenne en compte la réalité des territoires et les nouveaux besoins en matière de mobilité durable pour transformer les routes et développer les transports collectifs.

Les 7 Présidents et Présidente de Départements franciliens

Pierre Bédier, Yvelines

Olivier Capitanio, Val-de-Marne

Marie-Christine Cavecchi, Val-d’Oise

François Durovray, Essonne

Jean-François Parigi, Seine-et-Marne

Georges Siffredi, Hauts-de-Seine

Stéphane Troussel, Seine-Saint-Denis





Créé en 2019 par les Départements Franciliens, le Fonds de solidarité et d’investissement interdépartemental (FS2i) poursuit un double objectif : soutenir des projets utiles aux franciliens et assurer par ses interventions une réallocation des ressources au titre de la solidarité territoriale. Il répond ainsi à l’impératif d’un développement durable et équilibré de la région Ile-de-France.