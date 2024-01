Réception triomphale de l'Équipe de France de handball par la Fédération Française de Handball et ses partenaires (crédit ©L.Schoenhentz/CD94) Au terme d’une finale inouïe face à l’équipe du Danemark, triple champion du monde, les joueurs de l’équipe de France de handball ont décroché, dimanche, leur quatrième titre européen, après 2006, 2010, et 2014. Cette victoire récompense les efforts et le talent de l'ensemble des joueurs mais aussi le travail du staff technique emmené par Guillaume Gille.

Olivier Capitanio a tenu à féliciter les joueurs, leur entraineur ainsi que l’encadrement de la fédération française de Handball, implantée en Val-de-Marne, à Créteil. À moins de 6 mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, cette victoire sonne comme un bon présage pour l’équipe de France de Handball, à quelques mois de l’ouverture des JO.



"Nous sommes fiers de célébrer ce quatrième titre européen, un mois seulement après la victoire des joueuses de l’équipe de France de handball d’un troisième titre mondial. À moins de 6 mois des Jeux Olympiques, je vous souhaite de faire briller, une fois encore, le Handball français, et au travers de lui, le Val-de-Marne, un département à l’honneur durant cette compétition puisque le Cristolien, Nedim Rémili a été élu meilleur joueur du Championnat d’Europe et que l’ancien Ivrien Elohim Prandi aura été le sauveteur de son équipe en demie finale."

Olivier Capitanio, Président du Val-de-Marne

Réception triomphale de l'Équipe de France de handball par la Fédération Française de Handball et ses partenaires (crédit ©L.Schoenhentz/CD94)

Le Département du Val de Marne : plus grand centre d’entrainement olympique et paralympique français

Avec 260 000 licenciés, 21 athlètes qui ont concourus aux JO de Tokyo, 14 médailles remportées, mais aussi 36 Centres de Préparation aux Jeux (CPJ), 15 fédérations sportives nationales dont 5 Olympiques, et 9 sportifs de haut niveau en Contrat d’Insertion Professionnelle (CIP), le Département confirme engagement en faveur du sport pour tous, et à tous les niveaux, et son rôle actif à la réussite des JOP 2024.