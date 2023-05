Remise des conclusions du rapport de mission d’observation sur la place du MAC VAL dans le paysage des musées français

La récente exposition du MAC VAL (©L-E. Rocq-Havard/CD94) Dès sa création, le MAC VAL a eu pour ambition de rendre l’art, des années 50 à aujourd’hui, accessible au plus grand nombre, au cœur de la banlieue sud-est de Paris. Si 20 ans après son ouverture, la renommée du musée s’étend à l’international, lié notamment à un niveau d’exigence artistique indéniable, sa fréquentation a chuté, et le public n’est pas au rendez-vous.

Face à ce constat, le Département a commandé la réalisation d’une expertise du musée, et la proposition d’axes de développement autour du travail scientifique de conservation des œuvres, et du projet scientifique et culturel du musée plus généralement.

Ainsi, après avoir analysé les atouts du MAC VAL, la collection, les aménagements architecturaux, les aménagements muséographiques, ainsi que les dispositifs culturels et éducatifs du musée, le rapport dresse un constat général, et propose plusieurs pistes pour une nouvelle orientation dont :

le développement de l’attractivité liée à l’amélioration de l’offre de transport,

l’amélioration de la signalétique pour rendre le musée plus visible du public,

la réouverture du restaurant,

le réaménagement du musée et du parcours de visite,

l’utilisation d’outils de médiation dans les salles.

Des recommandations déjà mises en œuvre

Les recommandations transmises dans ce rapport valident des constats déjà réalisés par le Département, et qui s’inscrivent dans une volonté de développement du MAC VAL.

Ainsi, l’arrivée de Nicolas Surlapierre, en octobre 2022, à la direction du musée a d’ores et déjà permis d’engager de nouvelles orientations, pour certaines, proposées dans le rapport de mission : réouverture du restaurant, réaménagement de l’espace d’accueil du musée et du parcours de visite, développement de la signalétique intérieure et extérieure du musée…

Ces nouvelles orientations seront inscrites dans le Projet Scientifique et Culturel (PSC) 2024, document cadre, mis en place dans tous les musées labélisé « Musée de France », et rendu obligatoire pour une durée de 5 à 10 ans selon les musées.

Une ambition culturelle forte portée par le Département

Le nouvel exécutif départemental du Val-de-Marne porte une ambition culturelle forte qui vise à renforcer l’attractivité et le rayonnement culturel du territoire, et améliorer le cadre de vie des Val-de-Marnais. Cette volonté se traduit notamment par un investissement conséquent de 20,4 millions d’euros alloué à la culture et au patrimoine en 2023.

En ce sens, le Département et l’État signeront le 5 juin 2023, la première convention stratégique de coopération culturelle au MAC VAL, qui permettra de fédérer les actions afin de répondre aux objectifs de développement culturel, d’accès à la culture pour tous, d’emploi, et de rayonnement culturel du Val-de-Marne.

Cette convention, ainsi que les nouveaux axes de développement et partenariats du musée, seront présentés lors d’un point presse le 5 juin au MAC VAL, à Vitry-sur-Seine.