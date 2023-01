Signature de la convention stratégique de coopération : la Métropole du Grand Paris investit près de 20 millions d’euros dans dans 10 projets structurants du Département du Val-de-Marne

Logo de Métropole Grand Paris Assorti d’un soutien financier de près de 20 millions d’euros, ce partenariat vise à concrétiser des politiques publiques au service des Val-de-Marnais, et plus largement des Métropolitains.

Le 16 décembre 2022, le Conseil de la Métropole du Grand Paris avait adopté à l’unanimité cette convention stratégique de coopération, adoptée dans les mêmes termes par le Conseil départemental du Val-de-Marne le 12 décembre 2022.

"Cette convention avec le Département du Val-de-Marne est un instrument très important pour la Métropole du Grand Paris car il nous permet de fédérer les actions des différentes collectivités signataires pour atteindre des objectifs de développement, de création de valeur ajoutée et d’emploi, tout en contribuant à l’essor du Val-de-Marne et de ses communes. Cette convention répond ainsi aux préoccupations quotidiennes des habitants, à l’image d’Altival en matière de transport, du bassin de rétention du Moulin du Berny à Fresnes, ou encore de la création de plusieurs aménagements cyclables, entre autres exemples. Elle complète les diverses opérations structurantes dans lesquelles nous sommes engagés aux côtés des communes et du Département", souligne Patrick OLLIER, Président de la Métropole du Grand Paris.

"Le Département partage avec la Métropole du Grand Paris la nécessité de travailler en commun pour mutualiser les analyses stratégiques et les données utiles à nos deux institutions. Nous souhaitons désormais échanger de manière constructive sur les thématiques relevant de nos compétences respectives, pour construire une méthode de travail coordonnée, et porter des projets d’intérêt commun. Nous sommes heureux de signer, avec la Métropole du Grand Paris, une convention de partenariat stratégique et financier, la plus ambitieuse à ce jour signée entre la MGP et un Département francilien, qui aura un impact positif sur la qualité de vie des Val-de-marnais", déclare Olivier CAPITANIO, Président du Département du Val-De-Marne.

La Métropole du Grand Paris investit dans 10 projets majeurs du Département du Val-de-Marne au service des communes

