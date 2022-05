Station de dépollution des eaux de pluie à Champigny-sur-Marne : Des scolaires ont visité le chantier et inauguré une fresque

Le Département du Val-de-Marne est fortement mobilisé en faveur de l’environnement, et en particulier de l’eau. La construction d’une station de dépollution des eaux de pluie à Champigny-sur-Marne constitue l’un des chantiers phares qu’il porte en tant que financeur principal et maître d’ouvrage.

Fort de son lien privilégié avec ses partenaires, notamment les villes, et dans le cadre des actions de sensibilisation qu’il mène auprès des scolaires, le Département a ainsi accueilli de jeunes campinois sur le site de la SDEP pour une visite du chantier. Au programme : visionnage d’un film court qui présente le fonctionnement de la station de dépollution, visite du chantier et échanges avec les équipes du Département qui travaillent sur place.

Une fresque réalisée par des collégiens de 6e, 5e et 4e des collèges Pierre-Brossolette (Villeneuve-Saint-Georges), De Lattre de Tassigny (Le Perreux-sur-Marne), Jean-Macé (Fontenay-sous-Bois), Willy-Ronis (Champigny-sur-Marne), Albert-Schweitzer (Créteil) et Henri-Barbusse (Alfortville) habille désormais les palissades du chantier. Cette fresque est l’aboutissement d’un parcours pédagogique que les élèves ont suivi pendant toute l’année, avec des médiateurs scientifiques du Département et des plasticiens du Street-art - Collectif 12/12, autour des enjeux de l’eau et de l’assainissement. La fresque exprime les messages que chaque classe a voulu transmettre, sous le prisme de la biodiversité, l’agriculture, de retour à la baignade, etc.

Photographies : T. Breton, S. Constanzo, A. Glaude

Un équipement majeur en faveur de l’environnement, de la biodiversité et du retour à la baignade dans la Marne

La Sdep a vocation à dépolluer les eaux de pluie avant de les rejeter dans la Marne, grâce à un procédé de décantation et une désinfection par rayonnements ultras violets. Cet équipement stratégique complètera les efforts engagés par le Département et par ses partenaires contre les mauvais branchements des habitations individuelles et collectives au réseau d’assainissement, afin d’améliorer la qualité des eaux de la Marne. L’objectif visé étant de favoriser le retour de la biodiversité et l’ouverture de sites de baignade pérennes en Marne.

Le montant des travaux de la Sdep s’élève à 42,3 millions d’euros financés par le Département (21,4 millions d’euros), par le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (Siaap) à hauteur de 20 millions d’euros, et par l’agence de l’eau Seine-Normandie.