Une cinquantaine de personnes présentes à la plantation citoyenne de 1985 jeunes arbres à Chevilly-Larue

Les 14 et 15 janvier 2023, les Val-de-marnais étaient invités par le Département et l’association Boom Forest à participer à la plantation d’un bosquet urbain à Chevilly-Larue. 1 985 jeunes plants forestiers ont ainsi été plantés sur une parcelle départementale de 800 m² située Avenue Georges Guynemer (RD 165).

Crédit Photo : Lucille Schoenhentz pour le Département du Val-de-Marne Afin de répondre aux contraintes liées à sa localisation en zone urbaine dense, la plantation, portée par le Département avec le soutien de l’association Boom Forest, a été effectuée selon la méthode japonaise Miyawaki (du nom de son inventeur Akira Miyawaki).

Les essences locales (érables, noisetiers, poiriers, églantiers…) ont ainsi été plantées à la main et de manière très dense, sans pesticides ni produits chimiques. Cette technique a été choisie dans le but de favoriser une pousse des arbres en hauteur, rapide et naturelle. Cette méthode contribuera également à la restauration des écosystèmes et l’accueil d’une biodiversité riche. Dès la première année, 1 arbre sur 4 se sera développé, soit 500 arbres qui formeront, à terme, un bosquet en milieu urbain.

Cette plantation citoyenne s’inscrit dans un projet plus ambitieux porté par le Département du Val-de-Marne de réponse aux enjeux climatiques et aux nombreuses problématiques qui en découlent.

Le Plan 50 000 arbres

Le Département se mobilise pour lutter contre les effets du dérèglement climatique avec une politique environnementale ambitieuse à la hauteur des enjeux. C’est dans ce cadre qu’a été mis en œuvre un plan sans précédent pour le Val-de-Marne, avec la plantation de 50 000 arbres nouveaux sur tout le territoire d’ici 2028.

Ce dispositif a pour objectif d’augmenter la couverture arborée du Val-de-Marne afin de lutter contre les effets du dérèglement climatique, tout en améliorant le cadre de vie des Val-de-Marnais.

Le plan se développe autour de 3 axes :

Une plantation prioritairement dans les sites départementaux . Le Département est propriétaire et gère de nombreux sites : la collectivité s'appuiera sur eux pour développer les plantations sur les propriétés départementales (parcs, routes...) et faire des collèges (et établissements relevant de la compétence départementale) des espaces privilégiés d’accueil de la biodiversité.

. Le Département est propriétaire et gère de nombreux sites : la collectivité s'appuiera sur eux pour développer les plantations sur les propriétés départementales (parcs, routes...) et faire des collèges (et établissements relevant de la compétence départementale) des espaces privilégiés d’accueil de la biodiversité. L’encouragement à la plantation de 35 000 arbres par les acteurs locaux . Le Département souhaite encourager les collectivités et les associations à planter un plus grand nombre d’arbres, en les accompagnant financièrement, mais également en étudiant l’opportunité de mobiliser et d’accompagner les propriétaires fonciers de vastes emprises très minéralisées ou en voie de réaménagement comme par exemple les bailleurs publics ou privés.

. Le Département souhaite encourager les collectivités et les associations à planter un plus grand nombre d’arbres, en les accompagnant financièrement, mais également en étudiant l’opportunité de mobiliser et d’accompagner les propriétaires fonciers de vastes emprises très minéralisées ou en voie de réaménagement comme par exemple les bailleurs publics ou privés. La mobilisation citoyenne. Une politique de sensibilisation est menée autour des enjeux climatiques et des bienfaits des arbres. Les citoyens peuvent ainsi s’impliquer concrètement en participant aux projets de plantation, comme lors de la plantation citoyenne Miyawaki à Vitry-sur-Seine du 19 février 2022 ou ici à Chevilly-Larue ainsi que grâce à l’initiative départementale « Adopte ton arbre » qui met à disposition gratuitement des habitants des arbres pour les planter dans leurs jardins.

À ce jour, près de 6 385 arbres ont déjà été plantés dans le Val-de-Marne. Fin mars 2023, près de 8 000 auront été plantés.

Un compte en temps réel est disponible sur le site valdemarne.fr

L’association Boom Forest

Boomforest propose la création de forêts naturelles sans entretien, dans tous les milieux y compris urbains. Pour se faire, l’association encourage les initiatives dans un mouvement global de reforestation et de restauration de la biodiversité.

« Retrouver l’équilibre de nos espaces. C’est ce souffle qui nous anime, et c’est ce pourquoi nous souhaitons encourager la biodiversité tout autour de nous, par des lieux qui respirent la vie : les forêts. Nous les rêvons locales et sauvages dans leur expression, libres et accessibles à tous, naturelles et intégrées à notre quotidien. » Boom Forest.