Une enquête en ligne pour raconter l'histoire du Val-de-Marne et construire un avenir en commun

Divisée en trois parties, cette démarche participative a pour objectif de :

Mieux cerner les attentes et les besoins des Val-de-marnais pour y répondre de manière efficace ;

Valoriser les spécificités locales, et les réussites portées par les forces vives, les habitants, les acteurs publics et privés ;

Rendre le département plus attractif et dynamique.

À ce jour, plus de 3 000 réponses ont été récoltées, ce qui montre le fort intérêt des Val-de-Marnais à leur département. Forte de son succès, la durée de l’enquête en ligne a été prolongée jusqu’à la fin d’année 2023 afin de permettre au plus grand nombre de partager leurs attentes, et leur perception du département.

Pour participer à l’enquête en ligne :

Rendez-vous dès maintenant sur demain.valdemarne.fr.

Une stratégie d'attractivité déployée par le Département pour faire du Val-de-Marne une référence en matière de qualité de vie.

Créé dans les années 70, en même temps que les autres départements, le Val-de-Marne reste peu identifié et ses réussites parfois, peu mises en valeur.

Pourtant, loin d’être inactif, le département peut se flatter de détenir sur son territoire de nombreux atouts qui œuvrent déjà à offrir un cadre de vie agréable aux Val-de-Marnais :

Une situation géographique proche de Paris recherchée ;

recherchée ; Un réseau dense de transports existants et à venir ;

existants et à venir ; 20 parcs départementaux et interdépartementaux ;

départementaux et interdépartementaux ; La Marne et la Seine qui traversent le territoire ;

qui traversent le territoire ; Un cadre de vie à la fois urbain et rural (avec 4% du territoire dédié à l’agriculture) ;

(avec 4% du territoire dédié à l’agriculture) ; Des lieux de tourisme incontournables (le MAC VAL, l’Exploradôme, la Fondation Dubuffet, le Château de Grosbois, la Roseraie du Val-de-Marne…) ;

(le MAC VAL, l’Exploradôme, la Fondation Dubuffet, le Château de Grosbois, la Roseraie du Val-de-Marne…) ; Une activité économique importante (le MIN de Rungis, la future cité de la gastronomie, les Studios de Bry-sur-Marne…)

(le MIN de Rungis, la future cité de la gastronomie, les Studios de Bry-sur-Marne…) Une qualité d’offres et d’accompagnements unique (l’institut Gustave Roussy, 71 Centres de Protection Maternelle et Infantile, 80 crèches départementales, 108 collèges, 20 Espaces Départementaux des Solidarités, une politique de l’habitat qui mise sur une meilleure mixité sociale, et des politiques publiques orientées vers une plus grande mixité sociale…

Une démarche de valorisation du territoire démarre ainsi ; elle s’appuie sur une réflexion transversale associant l’ensemble des secteurs d’activité (industrie, agriculture, tourisme, sport, culture), au travers de projets fédérateurs dont la mise en œuvre a d’ores et déjà démarré (Ligne Grand Paris Express, jeux olympiques de Paris 2024, remise en baignabilité de la Marne et de la Seine…).

Cette étude en ligne est la première étape d’une stratégie globale qui permettra de valoriser le territoire et de le rendre encore plus attractif, à l’échelle départementale, régionale et nationale, pour permettre la mise en lumière du Département et la création d’une appartenance et d’une fierté de vivre en Val-de-Marne.