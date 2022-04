Une étude scientifique menée par la PMI mesure l’impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur la santé des enfants

Chaque année, les services départementaux de la protection maternelle et infantile (PMI) se rendent dans toutes les écoles maternelles du Val-de-Marne pour réaliser un bilan de santé auprès des enfants de moyenne section. L'objectif est de dépister les difficultés de santé qui pourraient entraver l'acquisition des apprentissages ou la scolarité des élèves.

A partir des données recueillies sur trois années scolaires (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021), une équipe d’agents de la PMI du Val-de-Marne a mesuré l’évolution staturo-pondérale des enfants et l’impact de la crise sanitaire du covid-19 sur leur santé.

Un accroissement du surpoids et de l’obésité lié aux mesures de confinement

Menée sur 48 119 enfants, l’étude démontre un accroissement significatif du nombre d’enfants et surpoids et obèses à la suite des mesures de confinement, par rapport à l’année précédente. Les auteurs de l’étude avancent que, malgré la possibilité offerte de sortir pendant 1 heure chaque jour, la peur ambiante a souvent conduit les parents à ne pas sortir avec leurs enfants pour les protéger du virus. Lorsqu’elles étaient faites, les sorties ne permettaient en outre pas toujours aux enfants de se dépenser.

Des facteurs de risque et des facteurs protecteurs

L’étude met en évidence deux facteurs de risque. Les filles sont plus sensibles au surpoids ou à l’obésité que les garçons. Le 2e facteur est la scolarisation dans une école de réseau d’éducation prioritaire (REP) ou prioritaire renforcée (REP+). A l’inverse, la fréquentation d’une cantine et/ou d’une garderie apparaissent comme des facteurs protecteurs du surpoids ou de l’obésité.

Le Département, expert en protection de la santé des mères et des jeunes enfants

Le Département exerce sa compétence en matière de protection maternelle et infantile (PMI) grâce à des professionnels investis, répartis notamment dans 72 centres de PMI sur l’ensemble du territoire val-de-marnais. Les centres organisent des consultations pré et postnatales et des actions de prévention médico-sociale qui ont pour objet d’assurer une surveillance régulière du bon déroulement de la grossesse.

Des sages-femmes du Département effectuent des visites à domicile pour le suivi de grossesse ainsi qu’un accompagnement des femmes enceintes. Dans les centres de PMI, les enfants bénéficient de consultations médicales gratuites. Un enfant sur deux de moins d’un an est ainsi suivi par les professionnels du Département.

Les équipes de la PMI mènent également d’autres missions, telles que les bilans de santé en école maternelle, des actions de promotion de la santé (nutrition, santé bucco-dentaire), de soutien et d’accompagnement des parents, etc.

La protection maternelle et infantile constitue le 2e budget le plus important du Département (en fonctionnement), avec 134 euros dépensés par habitant, derrière l’insertion sociale et professionnelle (247 euros /habitant).