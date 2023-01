Olivier Capitanio, Président du Département du Val-de-Marne, présente ses vœux pour l'année 2023

Transcription textuelle de la vidéo

[Olivier Capitanio, Président du Département du Val-de-Marne]

[Olivier Capitanio présente ses vœux 2023 à la population en extérieur, sur les bords de Marne.]

Chères Val-de-Marnaises, chers Val-de-Marnais.

Les conseillères et conseillers départementaux du Val-de-Marne se joignent à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes et vous présenter des vœux de réussite pour cette nouvelle année.

Après deux années de crise sanitaire, nous abordons 2023 avec inquiétude, du fait de la crise énergétique et de la hausse des prix.

Ces épreuves n'épargnent ni les ménages, ni les entreprises, ni les collectivités. Mais les années passées auront montré à quel point nous savons aussi, ensemble, collectivement, surmonter les difficultés, et je suis certain qu'il en sera encore de même demain.

Sachez que le Département est au travail depuis le renouvellement électoral de juin 2021.

[Plans montrant la séance d'installation du nouveau conseil départemental suite aux élections de juin 2021, avec les nouveaux élus et le nouveau président du conseil.]

Mon équipe met en œuvre, malgré ses contraintes, le projet ambitieux pour lequel vous nous avez donné mandat, car respecter les engagements pris vis à vis de vous il y a 18 mois nous sert de boussole, avec pour cap de faire demain, du Val-de-Marne une référence en matière de qualité de vie.

Nous agissons au quotidien pour vous garantir une meilleure sécurité. Nous avons décidé pour cela de lutter contre les incivilités dans nos collèges, avec la création d'une brigade d'intervention départementale et l'installation de caméras de vidéo-surveillance. Ce dispositif est en cours de déploiement.

[Plans montrant une caméra de vidéosurveillance puis des élèves dans un collège.]

Nous agissons pour insérer par l'emploi ceux qui sont restés trop longtemps en dehors du travail. Ainsi, nous avons mis en place un contrat d'engagement réciproque pour les bénéficiaires du RSA et nous avons renforcé leur accompagnement par des conseillers en insertion professionnelle.

[Plans montrant une équipe d'une entreprise de travaux publics lors d'un chantier de voirie sur une route départementale.]

Mais notre projet ne saurait se construire sans prendre en compte un environnement qui se bouleverse brutalement.

Nous agissons ainsi pour une plus grande sobriété énergétique que le gouvernement appelle désormais de ses vœux, et que nous avons envisagé pour notre part, très tôt dans ce Département, en nous engageant dans d'importants travaux de réhabilitation énergétique des bâtiments, en lançant la généralisation du recours au photovoltaïque qui nous permettra de multiplier par 30, dès 2023, nos capacités d'autoconsommation électrique, que ce soit dans nos collèges ou nos crèches.

[Plans montrant des installations thermiques et de panneaux photovoltaïques au sein de bâtiments départementaux]

Je veux également vous faire part de notre forte ambition environnementale.

[Plans montrant des personnels départementaux plantant des arbres dans le cadre du plan 50 000 arbres et des particuliers lors de la première édition du dispositif "adopte ton arbre".]

Vous le savez, nous allons planter 50 000 arbres dans le Département. Plus de 6000 le sont d'ores et déjà. Et celles et ceux qui sont volontaires pour en obtenir gratuitement le pourront dans le cadre de nos bourses aux arbres qui remportent un grand succès.

Cette ambition, nous la traduisons également dans la mise en œuvre de transports publics neutres en carbone. Nous lançons en 2023 le chantier du premier téléphérique urbain d'Île de France, le câble 1, qui reliera Villeneuve-Saint-Georges à Créteil.

[Plans d'images de synthèse présentant le futur Câble 1, son tracé (4,5 km de Villeneuve-saint-Georges à Créteil en passant par Valenton et Limeil Brévannes) et ses stations (Bois-Matar, Emile-Combes, Emile-Zola, Temps Durables et Créteil), son temps de parcours (17 minutes).]

Naturellement, les travaux du Grand Paris Express se poursuivent avec la mise en service du prolongement de la ligne 14 dans dix-huit mois, avec la mise en service du prolongement de la ligne 14 dans dix-huit mois, il fera de notre département l'un des territoires les mieux connectés en France.

[Plans montrant la palissade de chantier du Grand Paris Express à Villejuif au niveau de la station "Gare Villejuif Institut Gustave Roussy" puis l'arrivée d'un tunnelier et la prise de parole d'Olivier Capitanio à cette occasion. Plans montrant le tracé des lignes 14 sud et 15 Sud et Est du Grand Paris Express qui desserviront le Val-de-Marne.]

L'ambition environnementale, elle est enfin présente dans notre projet le plus immédiat en engageant un immense programme de maîtrise des eaux pluviales, et de traitement des eaux usées. Nous allons rendre la Marne et la Seine baignables en 2024, plus de 50 ans après son interdiction.

[Images d'archives montrant des personnes se baignant dans la Marne et apprenant à nager dans la rivière, de championnats de natation dans la Marne puis images actuelles d'une promenade en bateau autour des îles de la Marne.]

Les eaux rendues à la baignade permettront d'accueillir les épreuves de nage en eau vive des Jeux olympiques, mais seront surtout durablement rendus aux Val-de-Marnais, renouant ainsi avec une tradition populaire dans notre Département.

Nous pensons également qu'il n'est pas possible de laisser les Val-de-Marnais les plus fragiles sans protection face à l'explosion des factures d'énergie.

Nous avons décidé de créer un chèque énergie au profit des travailleurs modestes qui ne peuvent pas accéder au dispositif prévu par l'Etat.

Un chèque immédiatement disponible en complétant votre demande sur le site Internet du département : valdemarne.fr.

[Plans montrant des élèves dans la queue du self d'un collège qui remplissent leur plateau.]

Et parce que le coût de la nourriture flambe, de la même manière, nous décidons de bloquer le prix des cantines pour les familles dans les établissements scolaires afin de les protéger.

Comme vous le voyez, le Département, finalement, c'est votre quotidien.

Le Département, ce sont des hommes, et des femmes surtout, auxquels nous apportons notre concours pour préparer l'avenir.

Nos aînés, nos bébés, nos adolescents, nos associations. Nous avons pour chacun d'entre eux des projets.

[Plans montrant une personne senior sur un ordinateur portable, des personnes dans une salle de réunion, une remise d'ordival à un collégien.]

Nous mettons en œuvre des dispositifs très opérationnels à leur disposition.

Je crois à la force de ce Département, en son énergie, en sa jeunesse, en sa force créatrice.

Autant d'atouts que nous mobilisons pour améliorer votre qualité de vie.

Chères Val-de-Marnaises, chers Val-de-Marnais, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2023.

Des vœux de santé et de bonheur pour tous ceux qui vous sont chers.

Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles.