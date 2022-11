11e cérémonie de remise des prix de l'appel à projets de développement social et solidaire

Logo ESSaimons en Val-de-Marne Dans une volonté de soutien de l’économie sociale et solidaire, le Département accompagne les acteurs et actrices engagés au quotidien au service des bénéficiaires. Le Val-de-Marne accueille plus de 2 850 structures (associations, coopératives, fondations…) porteuses d’innovations et génératrices d’emplois.

Depuis 15 ans, le Département soutient activement les initiatives de l'ESS qui sont bénéfiques à la fois pour les val-de-marnais, l'environnement et la dynamique du territoire. A ce titre, le 12 avril 2022, le Département a réaffirmé sa volonté

d’accompagner l’économie sociale et solidaire à travers l’adoption à l’unanimité du Plan départemental de soutien à l’ESS 2021-2025.

11ème édition du prix de l’ESS

ESS : le Département, soutien de l’économie vertueuse

5 projets lauréats dans la catégorie « étude de faisabilité et expérimentation »

10 projets lauréats dans la catégorie « aide au démarrage »

Découvrir le dossier de presse dans son intégralité