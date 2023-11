12e cérémonie de remise des prix de l'appel à projets de développement social et solidaire 2023

Les lauréats de l'appel à projets ESS ©E.Legrand/CD94

12ème édition du prix de l’ESS

Les initiatives présentées devaient répondre à un cahier des charges précis invitant les candidats à proposer des projets ancrés localement, innovants, favorisant le développement social et la cohésion territoriale.

Sur les 47 projets reçus, le Département a récompensé 13 lauréats qui se sont partagés une enveloppe de 150 000 euros, afin de les soutenir dans la mise en œuvre de leurs actions et permettre la création d’une vingtaine d’emplois. L’ensemble des lauréats reflètent la diversité des initiatives économiques et sociales sur le territoire du Val-de-Marne.

L’appel à projets de développement social et solidaire est l’une des composantes fortes de l’action départementale en soutien aux initiatives locales, permettant le développement social et solidaire du territoire porté par les structures de l’ESS, qu’elles soient en émergence ou implantées depuis plus longtemps en Val-de-Marne.

L'Économie Sociale et Solidaire, au cœur du projet départemental

Dans une volonté de soutien de l’économie sociale et solidaire, le Département accompagne les acteurs engagés au quotidien au service des bénéficiaires.

Le Val-de-Marne accueille ainsi plus de 2 850 structures (associations, coopératives, fondations…) porteuses d’innovations, et génératrices de plus de 42 000 emplois. À ce titre, le 12 avril 2022, le Département a réaffirmé sa volonté d’accompagner l’économie sociale et solidaire à travers l’adoption à l’unanimité du Plan départemental de soutien à l’ESS 2021-2025, afin de soutenir ces structures Val-de-Marnaises.



La politique départementale de soutien à l’économie sociale et solidaire vise à encourager la vitalité de ces acteurs en soutenant activement leurs initiatives, bénéfiques pour les Val-demarnais, pour l'environnement et la dynamique du territoire.

Vidéo : Le Val-de-Marne agit en faveur de l'économie sociale et solidaire

