Chantiers d’été 2023 : des équipements départementaux de qualité pour un service public performant au plus proche des besoins des val-de-marnais

Un service public départemental au plus proche des besoins des Val-de-marnais.

Le Département du Val-de-Marne engage d’importants investissements pour développer un service public départemental toujours plus performant, et au plus proche des besoins de ses habitants. En 2023, ils se monteront à 219 millions d’euros (BP 2023), traduisant concrètement notre volonté d’améliorer le cadre de vie des Val-de-marnais.

Le Département poursuit ainsi ses investissements en matière d’éducation avec l’ouverture du collège Desroches-Noblecourt à Villeneuve-le-Roi et du collège Gisèle Halimi à Ivry-sur-Seine. Labellisé « bâtiment passif » pour le premier et certifiés « Haute Qualité Environnementale – Bâtiment durable », ces collèges traduisent les fortes ambitions environnementales que porte le Département en matière de performance et de sobriété énergétique.

Cet engagement environnemental trouve écho dans la mise en oeuvre d’autres projets telle que la pose de 680 panneaux photovoltaïques sur le collège Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés. L’électricité ainsi produite sera par la suite répartie entre le collège, la crèche du 8 mai 1945, le foyer de Saint Maur, la PMI de Champigny, la PMI de la Marne, le collège Le Parc de Saint-Maur-des-Fossés et le collège Louis Blanc.

Le développement des mobilités douces s’inscrit également dans les engagements du Département pour l’environnement, au travers du Schéma Départemental des itinéraires Cyclables ; ainsi des travaux très attendus d’aménagements cyclables ont été menés au niveau du Carrefour Pompadour, et sur la RD204 à Limeil-Brévannes, qui permettront une amélioration du maillage des voies cyclables, et encourageront le développement des mobilités douces.

Enfin, la rentrée sera également marquée par la modernisation de l’accueil de l’Espace Des Solidarités (EDS) à Vitry-sur-Seine. Rénové, l’établissement offrira aux usagers des conditions d’accueil optimales afin de les aider et les orienter dans leurs démarches.

Une mobilisation au quotidien des élus et des agents du Département a permis de réaliser ces projets en 2023. Leur ambition s’inscrit dans une démarche importante : faire du Val-de-Marne, une référence en termes de qualité de vie.

Olivier Capitanio

Président du Département du Val-de-Marne