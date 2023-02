DOSSIER DE PRESSE - Lancement de la dernière phase de réalisation de la Station de Dépollution des Eaux Pluviales

Créteil , le 24 février 2023

La première pierre du local technique de la Station de Dépollution des Eaux Pluviales (SDEP) à Champigny-sur-Marne a été posée ce mercredi 22 février 2023, par Amélie Oudéa-Castera, Ministre des sports et des Jeux Olympiques et paralympiques, Olivier Capitanio, président du Département du Val-de-Marne, François-Marie Didier, président du SIAAP, Chantal Durand vice-présidente du Département chargée de l’eau et de l’assainissement et administratrice de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, et en présence de plusieurs élus du Val-de-Marne.