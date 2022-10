DOSSIER DE PRESSE - Séance du Conseil départemental du Val-de-Marne, lundi 17 octobre 2022

Des équipements de qualité pour un service public départemental au plus proche des besoins des habitants

Chantiers voirie, crèches et collèges... Le Département du Val-de-Marne poursuit ses investissements pour développer un service public départemental toujours plus performant, au plus proche des besoins des habitants. En 2022, les investissements atteignent un niveau record, avec 404 millions d…