FS2i : les Départements franciliens plus jamais solidaires dans des projets d'investissement

En cette année d’élection présidentielle, les Départements réaffirment leur souhait de poursuivre ensemble des projets d’investissements pour améliorer le cadre et les conditions de vie de leurs habitants.

La solidarité interdépartementale fonctionne !

Grâce aux contributions des 7 Départements pour un montant global de 172,7 M€ en 2022, des projets d’investissements utiles seront financés au service de habitants.

Environnement, transports, éducation, politique de la ville… le FS2i accompagne les collectivités dans la concrétisation de projets structurants.

Face aux attentes des franciliens des pouvoirs publics suite aux crises sanitaires, sociales et économiques liées à la pandémie de la Covid-19, le FS2i entend participer durablement à l’investissement public pour soutenir l’emploi local et améliorer le cadre de vie de tous.

Ensemble, les 7 Départements d’Ile-de-France sont mobilisés pour répondre aux besoins quotidiens des habitants et pour préparer l’avenir.