Inauguration des collèges Gisèle Halimi et Christiane Desroches-Noblecourt

La réussite des collégiens est au cœur des préoccupations de notre collectivité. C’est la raison pour laquelle une attention toute particulière est portée à l’amélioration de la qualité des conditions de travail.

Lors de la séance plénière du 13 février 2023, l’Exécutif départemental a souligné l’état préoccupant de très nombreux collèges. L’état des lieux réalisé par les services départementaux a en effet conclu que près de 75 établissements doivent être lourdement réhabiliter d’ici à 2050.

Afin d’engager des travaux indispensables pour répondre aux problèmes posés par des années de sous-investissement dans les collèges publics du Val-de-Marne, tout en suivant les orientations du Schéma Directeur de Transition Énergétique (SDTE) adopté en juin 2022, le Département s’appuie sur un plan pluriannuel d’investissement dédié à la rénovation énergétique des collèges d’un montant de 100 millions d’euros, voté en 2022, dans le budget primitif, une première dans l’histoire du Département.



Pour le confort des collégiens et des équipes éducatives, il convient de souligner qu’à ce programme s’ajoute l’ensemble des travaux prévus dans les espaces verts des collèges pour 1,6 million d’euros et ceux prévus pour améliorer les systèmes d’informations et numériques pour 3,5 millions d’euros.

Au total, chaque année, ce sont plus de 70 millions d’euros qui sont investis dans les collèges, soit près d’un quart du budget consacré aux investissements par la collectivité. Un effort conséquent mais indispensable à l’accompagnement des élèves du Val-de-Marne vers la réussite.