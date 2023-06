Le Département du Val-de-Marne et la DRAC Île-de-France s’engagent en faveur de la culture

©L.Schoenhentz/CD94 Le Département et l’État, souhaitent ainsi enrichir et renforcer leur collaboration dans des actions communes en matières d’art et d’attractivité culturelle du territoire.

La signature de cette convention illustre l’ambition commune du Département du Val-de-Marne et de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France (DRAC) de développer la place des arts et de la culture en Val-de-Marne et de définir un cadre de travail commun afin de renforcer la coopération, définir les enjeux, les objectifs et les champs d’intervention conjoints sur une période conventionnée de 3 ans.

Toutes les informations se trouvent dans le dossier de presse en pièce jointe.