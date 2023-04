Le Département du Val-de-Marne présente une ligne téléphonique départementale pour lutter contre les violences intrafamiliales

Créteil , le 4 avril 2023

Ce mardi 4 avril 2023, Olivier Capitanio, Président du Département du Val-de-Marne et Karine Bastier, Présidente déléguée en charge de l’égalité femmes - hommes, ont présenté le dispositif « Un Premier pas », une plateforme téléphonique dédiée aux personnes victimes de violences au sein du couple et de la famille, à leurs proches et aux professionnels confrontés à ces situations.