Le livre pour grandir 2023 : soutenir la création artistique et favoriser l’accès au livre dès le plus jeune âge

Sophie Vissière, auteure du livre pour grandir 2023 ©L.Schoenhentz Ce dispositif phare, que le Val-de-Marne est la seule collectivité départementale française à proposer, s’articule avec une série d’actions complémentaires dans les crèches, centres de PMI, auprès des assistantes maternelles et des professionnels du livre et de la petite enfance pour favoriser l’accès au livre et à la culture dès le plus jeune âge.

Grâce à ces initiatives, le Département entend ainsi participer au développement de l’imaginaire des enfants et à leur découverte du monde.

Le petit livre des grandes choses : livre pour grandir 2023

Le livre pou grandir : une oeuvre littéraire

Encourager la lecture pour tous

Catalogue des livres pour grandir

