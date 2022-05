Le Val-de-Marne, terre de sport

Créteil , le 19 mai 2022

Le Département du Val-de-Marne développe de nombreuses actions pour accompagner et soutenir les sportifs de haut-niveau sur son territoire, depuis le collège jusqu’à la fin de carrière, avec l’ambition d’amener les athlètes à participer aux grandes compétitions nationales et internationales. En 2022, il offre la possibilité à 9 sportifs de bénéficier d’une Convention d’Insertion Professionnelle (CIP), leur permettant de pratiquer leur sport à haut-niveau et de préparer leur reconversion professionnelle à l’issue de leur carrière de haut-niveau.