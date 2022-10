Les nouveaux visages culturels du Val-de-Marne

Créteil , le 6 octobre 2022

L’Exécutif départemental porte une nouvelle ambition culturelle, participant pleinement au rayonnement du Val-de-Marne. Elle s’appuie sur trois grands piliers : la démocratisation et l’ouverture de la culture au plus grand nombre ; le rééquilibrage territorial est/ouest du soutien départemental aux équipements et acteurs culturels, dans une logique d’égalité des territoires et le maintien d’une grande exigence artistique.