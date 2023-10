Plan autisme départemental

Ce plan autisme traduit concrètement la volonté du Département de s’engager auprès des personnes concernées par les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA), et leur entourage, afin de les accompagner dès le plus jeune âge, et tout au long de leur vie.

Chiffres clés

Autisme : Grande Cause départementale

Qu'est-ce que l'autisme

Un plan départemental ambitieux

9 engagements - 38 mesures

Jamais pour eux, sans eux

Favoriser le dépistage

Le droit à l'éducation pour tous

Le droit à la santé pour tous

L'accès aux sports, aux loisirs, et à la culture : un droit pour tous et une source de stimulation indispensable

Favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes avec des TSA

Soutenir l'entourage des personnes avec des TSA

Des lieux de vie adaptés et ouverts pour favoriser le développement de l'autonomie

Changer de regard

Consulter le dossier de presse.