Stratégie vélo départementale du Val-de-Marne

Créteil , le 11 décembre 2023

Le 11 décembre 2023, l’Assemblée départementale a approuvé la stratégie vélo départementale, qui concrétise l’engagement du Département d’accompagner et de développer l’usage du vélo de manière significative et qualitative, et contribuer à en faire un véritable mode de transport alternatif dans les déplacements du quotidien sur le territoire.

La stratégie vélo départementale traduit la volonté de l’exécutif de lutter concrètement contre les dérèglements climatiques et d’améliorer le cadre de vie des Val-de-marnais.