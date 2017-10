1967-2017 : 50 ans au service du Val-de-Marne et de ses habitants

Création de 76 crèches, construction et entretien de 104 collèges, remboursement de 50 % de la carte imagine R, distribution d'ordinateurs portables aux collégiens entrant en 6ème... Depuis le 4 octobre 1967, l'assemblée départementale du Val-de-Marne ne cesse d'agir et d'oeuvrer pour le département et ses habitants.

« Le 4 octobre 1967, le Conseil général du Val-de-Marne se réunissait pour la première fois.

Depuis, comme tous les autres départements français, le Val-de-Marne a développé de nombreuses politiques publiques, s’est renforcé par la décentralisation au début des années 1980, a contribué, aux côtés des 47 communes et de la Région, à faire évoluer son territoire. Il représente désormais une collectivité essentielle à la vie quotidienne de plus de 1 300 000 habitants.

Bien sûr les réductions drastiques de moyens dont nous avons, comme toutes les collectivités locales, été victimes ces dernières années et qui, de nouveau, semblent s’annoncer, ne facilitent pas les dynamiques. Pour autant, les ambitions, les valeurs de justice, d’égalité et d’émancipation qui fondent pour beaucoup l’identité du Val-de-Marne animent plus que jamais son activité. On dit que la cinquantaine, c’est l’âge de la maturité, eh bien je suis convaincu que notre collectivité, son service public, ses 8 000 agents, constitue un acteur majeur, un facteur de mobilisations, à la fois proche et réactif, au service de l’intérêt général, des solidarités, du développement durable, du droit à une éducation pour tous de grande qualité.

Je veux rendre hommage à tous les élus, conseillères et conseillers généraux et –depuis 2015- départementaux qui, dans la diversité de leurs sensibilités politiques, ont, pendant ce demi-siècle, animé la vie démocratique du Val-de-Marne.

A l’heure où de nouveau son existence est remise en question, les actions, les initiatives, les projets menés tout au long de ces cinquante années viennent rappeler à chacune et à chacun combien notre collectivité départementale a été, est, et entend continuer à être utile. »

CHRISTIAN FAVIER, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne.

Supplément du magazine "Val-de-Marne" d'octobre 2017

La création du département du Val-de-Marne

Dans un discours, le 18 novembre 1971, où il tirait le bilan du redécoupage territorial, Georges Pompidou, le président de la République de l’époque, déclarait : « Avant, la situation administrative de la région parisienne était non seulement périmée mais absurde ; le département de la Seine était énorme, surpeuplé et tout autour il y avait ce département de Seine-et-Oise dont la structure circulaire rendait toute administration impossible ou en tout cas peu efficace et créait pour ceux qui n’habitaient pas dans le sud-ouest du département des difficultés considérables pour les actes tellement nombreux qui relient le citoyen d’aujourd’hui à l’administration. »