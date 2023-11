Appel à candidatures : "Equipe de Suivi AFS 2024" - Pour le suivi des personnes en situation de handicap en accueil familial social

Nature de l'appel à candidatures

Cet appel à candidature a pour objet de sélectionner une direction d’un établissement ou service médico-social, afin d’exercer le suivi social et médico-social des personnes accueillies et l’accompagnement des accueillants familiaux dans le Val-de-Marne. La direction de l’établissement ou du service médico-social désigne à cet effet des collaborateurs qui peuvent être un éducateur spécialisé, un assistant de service social, un ergothérapeute, un conseiller en économie sociale et familiale ou un infirmier, un psychologue…

Les missions de l’équipe de suivi de l'accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou adultes en situation de handicap consistent à assurer tout ou partie des prestations suivantes :

Contribuer à l'évaluation des premières demandes et des renouvellements d'agrément des accueillants familiaux en collaboration avec les services départementaux. L’établissement ou le service médico-social intervient dans l’évaluation des conditions d’accueil et de sécurité, des motivations du postulant, et de la cohérence du projet d’accueil.

Effectuer le suivi social et médico-social des personnes accueillies, l'accompagnement des accueillants et faire vivre le projet d'accueil Rencontrer la personne accueillie au domicile de l’accueillant et/ou au-delà de la cellule familiale afin de permettre des conditions de libre expression. Veiller à ce que l’accueillant familial garantisse la présentation aux rendez-vous médicaux, réunions de synthèse, rencontres avec les familles naturelles, aux démarches auprès des lieux d’activité. Apporter un soutien technique aux accueillants en répondant à leurs interrogations et en prodiguant des conseils sur la santé et le bien-être physique et moral de la personne accueillie.



Chaque année, l'équipe de suivi élabore un bilan d'activité et le transmet aux services départementaux.

Structures et candidats éligibles

Le porteur du projet peut relever du droit public ou du droit privé. Est éligible tout établissement et service médico-social relevant du Code de l’action sociale et des familles et répondant aux critères suivants :

Être autorisé sur le territoire du Département du Val-de-Marne ;

Exercer une activité depuis au moins 3 ans ;

Ne pas être dans une procédure de redressement judiciaire ou de dépôt de bilan ;

Être à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales ou être engagé dans un processus de régularisation de ses paiements ;

Être en mesure de justifier l’amélioration de la qualité de service rendu aux usagers depuis son autorisation, conformément à la loi du 2 janvier 2002 ;

S’inscrire dans les objectifs de l’appel à candidatures ;

Démontrer leur capacité à porter ce type de projet ;

Décrire leur activité et leur expérience dans le domaine.

Deux candidats seront retenus, répartis sur un secteur d'intervention Est et Ouest du Val-de-Marne.

Modalités de candidature

Le dossier de candidature devra comporter obligatoirement :

Un document détaillé du projet rédigé ;

Des rapports d'activité de l'établissement ou service, les comptes de résultats et bilans pour les années 2021 et 2022 ;

Des documents complémentaires permettant de justifier de la solidité du projet ;

La présentation de l'organisation interne de l'ESMS porteur du projet ;

Un budget prévisionnel du projet.

De manière facultative, le dossier de candidature peut comporter tout élément que le candidat jugerait pertinent, permettant de mieux identifier la structure porteuse ou son activité (contrat-type, livret d'accueil, projet de service...).

Chaque candidat devra adresser, en une seule fois, son dossier de candidature complet (en format Word et PDF) par voie électronique via les courriels : fatiha.belkhadra@valdemarne.fr et da-direction-autonomie@valdemarne.fr en indiquant en objet "Equipe de suivi AFS 2024". La date limite des candidatures est fixée au 17 janvier 2024. Les dossiers transmis après la date limite fixée ci-dessus ne seront pas retenus ni étudiés. Ils seront par nature irrecevables. En cas de pièces manquantes, le candidat devra compléter son dossier dans un délai défini par le Département. En cas de non-respect de ce délai, le dossier est considéré comme irrecevable. Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter : fatiha.belkhadra@valdemarne.fr et da-direction-autonomie@valdemarne.fr.

Critères de sélection des candidatures

Qualité et expérience du candidat (30 points)

Organisation et réalisation du projet (30 points)

Pertinence des prestations proposées par le candidat dans la présentation de son projet au regard des attendus définies par le Département (30 points)

Capacité du candidat à se doter de critères d'évaluation des résultats pertinents (10 points)

À l’issue de l’examen des candidatures, le Département notifiera sa décision à chacun des candidats par courrier, et publiera la liste des structures retenues à l’issue de l’appel à candidatures.