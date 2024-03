Appel à projet : exploitation de l’espace du restaurant du MAC VAL dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public

Nature du projet

Crédits photo : Bernard Cabrisy Le MAC VAL, musée d’art contemporain du département du Val de Marne, labellisé Musée de France, a ouvert ses portes en novembre 2005 pour mettre en valeur une collection publique de référence composée de près de 2500 œuvres d’art témoignant de la scène artistique en France depuis les années 50 jusqu’à ses développements les plus récents. Il célébrera ses 20 ans en 2025, année annoncée de la mise en service de la ligne 15 du Grand Paris Express. Il célébrera ses 20 ans en 2025, année annoncée de la mise en service de la ligne 15 du Grand Paris Express.

Cet équipement culturel de référence et unique en banlieue parisienne offre aux visiteurs autour de ses 4 000 m² d’espaces d’exposition divers pôles de ressources et d’animation dont le restaurant, un auditorium, des salles de réunions ouvertes à la location, un grand jardin public…

Afin de contribuer à son rayonnement et de proposer une large palette de services, un restaurant est installé sur le site du musée. L’espace dédié à la restauration est d’une superficie globale de 320 m² dont 120 m² d’espaces techniques. La terrasse extérieure s’étend sur 110 m² au cœur du jardin du musée d’une superficie d’un hectare, agrémenté d’œuvres de la collection du musée et accessible par le musée et deux entrées sur la voie publique (accès direct depuis le jardin au tramway T9, réseau de bus et parking visiteurs).

Les espaces de production sont équipés avec un matériel de cuisine de bonne qualité et opérationnel, ils respectent les normes d’hygiène et de sécurité en vigueur. Le bar est équipé et opérationnel, le mobilier de salle et de terrasse est en nombre suffisant. Le bar et le mobilier de salle ont été renouvelés en 2023.

L’appel à projet porte sur l’exploitation de ce restaurant au travers d’une offre de restauration / bar / salon de thé / traiteur qui pourrait être élargie à toute autre activité commerciale en cohérence avec le projet du musée. L’offre de restauration attendue devra être produite sur place, privilégiant des circuits courts, des produits frais et de saison. Une approche éco responsable est à privilégier. En contrepartie de l’occupation privative du domaine public départemental, l’exploitant versera une redevance annuelle composée d’une part fixe de 5 000 € et d’une part variable correspondant à un % du chiffre d’affaires.

Une convention de mise à disposition d’espaces du domaine public départemental, d’une durée de 5 ans renouvelable, sera établie entre le Département et l’exploitant, de manière à définir les conditions d’exploitation.

Conditions d'éligibilité

Les projets transmis feront l’objet d’une instruction par une commission des projets organisée par la Direction de la culture du Département du Val-de-Marne. La commission des projets portera une attention toute particulière :

Aux compétences et références en matière de restauration du porteur de projet

À la qualité du projet d’exploitation

À la viabilité et l'intérêt financiers du projet

À la qualité de la démarche environnementale

Déposer un dossier de candidature

La constitution des dossiers de candidature et projet à remettre est détaillée dans le règlement de la consultation. Ils devront être parvenus avant le vendredi 29 mars 2024 à 16h à l’adresse suivante (LRAR ou dépôt sur place) :

MAC VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne

Place de la Libération

CS 10022

94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX

Ou transmis par voie électronique avec demande d’accusé de réception dans les mêmes délais à l’adresse suivante : ddc-macval-marches@valdemarne.fr