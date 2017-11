Dans le cadre du Programme départemental d’insertion (PDI) le Département lance un appel à projet pour la mise en œuvre d’actions d’insertion sociale et professionnelle en direction des publics fragilisés. Les porteurs de projet ont jusqu’au vendredi 5 janvier 2018 pour déposer leur dossier de candidature.

En tant que chef de file en matière d’action sociale et de développement social, le Département a élaboré un Programme départemental d’insertion (PDI) . Il s’engage dans une démarche très opérationnelle de mise en œuvre d’actions pour favoriser l’autonomie et le retour à l’emploi pour tous, complémentaires aux dispositifs de droit commun. Elles doivent favoriser la prise en compte des problématiques d’insertion socio-professionnelle des personnes et viser leur remobilisation.

Objectifs des actions

C’est dans ce cadre que le Département souhaite pouvoir s’appuyer sur des opérateurs chargés de la mise en œuvre d’ateliers, reposant sur des thématiques et supports d’activités pluriels. Ces actions déployées sous formes d’ateliers auront pour objectifs de :

Favoriser l’autonomie,

Travailler à une dynamique personnelle, à la reconstitution du lien social et au développement de la participation citoyenne,

Mobiliser le public sur un projet d’insertion sociale et/ou professionnelle et l’accompagner dans la mise en œuvre de la première étape du projet.

Thématiques des actions

Le Département souhaite soutenir, sur la période 2018-2020, des projets portés par les acteurs locaux ayant pour objet la mise en place d’interventions visant les 4 thématiques suivantes :

accès aux droits, vie quotidienne, autonomie dans les démarches

relaxation, détente, harmonie

valorisation, expression, image de soi

activités physique ou sportive, capital santé, loisirs

Ces interventions ont vocation à être mobilisées par les professionnels Département (travailleurs sociaux, partenaires de l’offre d’insertion départementale…).

Porteurs de projets éligibles

Sont éligibles pour être porteurs des actions les associations ou tout autre acteur local quel que soit son statut, dont l’objet est compatible avec la conduite de projets à destination des publics en démarche d’insertion.

Modalités de dépôt des projets

Pour plus de renseignements, consultez le document à télécharger en bas de page. L'ensemble des détails figure dans les documents à télécharger. La date limite des dépôts de dossiers est fixée au vendredi 5 janvier 2018 à 16h30.