Appel à projets 2020 : des solutions innovantes pour faire face au défi du grand âge

Afin de mieux répondre à l’évolution des besoins en matière d’hébergement et de services pour les personnes âgées, il apparaît nécessaire de faire évoluer l’offre via des dispositifs innovants avec de nouvelles prestations.

L’appel à manifestation d’intérêt vise à :

répondre au souhait majoritaire des personnes âgées de demeurer "à domicile", dans des conditions d’accompagnement renforcées, pour elles et leurs aidants

diversifier le modèle des EHPAD qui prennent en charge des personnes de plus en plus dépendantes

proposer des solutions alternatives entre le domicile et l’établissement, avec un reste à charge modéré pour les personnes.

Le Département du Val-de-Marne encourage et facilite le "virage domiciliaire" avec la volonté de diversifier l’offre en établissement et de rendre "plus polyvalents" les services à domicile. Pour répondre à cet appel à manifestation d’intérêts, vous trouverez toutes les informations utiles ici.

Modalités de candidature

La fenêtre de dépôt des dossiers de candidature sera ouverte jusqu’au 31 janvier 2020.

Les gestionnaires sont invités à adresser leur dossier de candidature dès que possible, ceci afin de laisser la plus grande part possible à la co-construction.

Les dossiers sont à déposer :