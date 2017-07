Appel à projets - accompagnement socio-professionnel des jeunes val-de-marnais les plus en difficulté

Le Département lance un appel à projets afin de promouvoir l’émergence et la mise en œuvre d’actions destinée à favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes Val-de-Marnais les plus éloignés de l’emploi. Les porteurs de projet ont jusqu’au vendredi 15 SEPTEMBRE 2017 pour déposer leur dossier de candidature.

Pour la période 2014-2020, le Département s'est positionné comme organisme intermédiaire gestionnaire d'une subvention globale FSE dans le cadre du Programme Opérationnel National (PON) FSE 2014-2020 "Pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole". Cette subvention doit venir renforcer son rôle de chef de file de l'action sociale et appuyer les politiques publiques actives menées en faveur de la lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale et professionnelle des publics les plus démunis.

Cet appel à projets s'inscrit dans l'axe 3 du PON "lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion".

Il concerne des actions d'insertion professionnelle par un accompagnement individuel renforcé et des actions innovantes pour les publics jeunes fragiles, particulièrement exposés au risque de chômage.

L'appel à projets est ouvert jusqu'au 15 SEPTEMBRE 2017.

L'ensemble des candidatures doivent être déposées sur le site ma-demarche-fse.fr : entrée programmation 2014-2020.

L'ensemble des détails figure dans les documents à télécharger. LIRE ATTENTIVEMENT.