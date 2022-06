Appel à projets : action d’accompagnement et de référence des allocataires du RSA de 26 à 30 ans

Chef de file en matière d’action sociale et d’insertion, le Département développe une ambition et une vision consolidée et combinée de l’insertion et de l’emploi dans le cadre d’une approche globale à destination de tous les publics fragilisés val-de-marnais.

A compter de décembre 2022, le Département expérimentera sur l’ensemble de son territoire une nouvelle forme d’accompagnement auprès du public RSA jeunes de 26 à 30 ans répondant au référentiel de la "garantie d’activité" dans une "logique d’emploi d’abord" et favorisant simultanément la levée des freins à l’emploi par le biais d’actions préventives et ce, dans une logique de complémentarité avec les dispositifs de droit commun dont le contrat d’engagements jeune.

L’idée est donc de combiner accompagnement contractualisé par un référent et actions d’insertion par un seul et même opérateur, au bénéfice du parcours du jeune en vue de sa remobilisation vers la formation ou l’emploi.

Il s’agit de permettre de mettre en œuvre un accompagnement personnalisé et adapté aux allocataires du RSA de 26 à 30 ans pour faciliter à terme, dès que cela est possible, leur retour à l’emploi.

L’objectif majeur est de proposer un ensemble d’actions innovantes de préparation des publics qui, tout en s’inscrivant dans une logique de complémentarité aux dispositifs de droit commun, favorisent la levée des freins sociaux (compétences de base) et le retour à l’emploi (actions tremplin, actions flash) ou permettent d’assurer un accompagnement spécialisé pour un public spécifique (travailleurs salariés ou assimilés salariés).

Projets et critères de sélection

Constitution du dossier

Afin de permettre l’analyse de la proposition, le porteur de projet devra présenter :

Une lettre de candidature (cf. annexe 1) Une note technique Une décomposition du budget prévisionnel de l’action - incluant les autres financeurs éventuels (cf. annexe 2) Un document qui présentera la structure porteuse de l’action (statuts dans le cas d’une association), RIB ou RIP, numéro de SIRET Les qualifications professionnelles des responsables et des intervenants du projet Tout autre élément pouvant maximiser le choix du Département, notamment ceux éclairant les pistes de réflexion préexistantes sur la thématique.

Critères de sélection

Les dossiers présélectionnés seront examinés par l’administration départementale, en particulier :

La correspondance de l’action aux objectifs et attendus de l’appel à projets

Le contenu, la pédagogie et les supports d’activités proposés

La qualité des intervenants et leur capacité à intervenir auprès de publics en démarche d’insertion

La qualité de l’accueil du public dans des espaces dédiés

La connaissance du territoire et l’inscription dans un travail partenarial et de réseau du champ social

La capacité à inscrire les actions dans des parcours d’insertion

Le rapport entre le nombre de personnes prévues dans l’action et le budget de l’action

Qui peut participer ?

Les porteurs des actions éligibles peuvent être : des associations et tout autre acteur public ou privé quel que soit son statut.

Modalités

Modalités d’information

Pour tout complément d’information, le porteur de projet peut se rapprocher de la Direction de l’action sociale/Service insertion :

Linda ANDRADE, Coordinatrice insertion : linda.andrade@valdemarne.fr

Raphaël CHARLE, Adjoint de chef du service insertion : raphael.charle@valdemarne.fr

Dépôt des dossiers

Les dossiers doivent parvenir au service départemental au plus tard le 25 juillet 2022.

Les documents sont à renvoyer à :

Direction de l’Action sociale

Service Insertion

94054 CRETEIL

ou par courriel : daso-insertion@valdemarne.fr