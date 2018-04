Appel à projets « ACTION TREMPLIN »

Le Département du Val-de-Marne lance un appel à projet Fonds Social Européen (FSE) pour la période 2018-2020.

Pour la période 2014-2020, le Département s’est positionné comme organisme intermédiaire gestionnaire d’une subvention globale FSE dans le cadre du Programme Opérationnel national (PON) FSE 2014-2020 « Pour l’emploi et l’inclusion en métropole ».

Cette subvention doit venir renforcer son rôle de chef de file de l’action sociale et appuyer les politiques publiques actives menées en faveur de la lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale et professionnelle des publics les plus démunis.

Cet appel à projets s’inscrit dans l’axe 3 du PON « lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ».

Pour consolider les parcours individuels des personnes les plus éloignées de l’emploi et dans la perspective d’une insertion sociale et professionnelle, le Département développe un dispositif d'actions "Tremplin" répondant à une logique de parcours intégré permettant aux publics d’accéder à une stabilisation et d’évoluer vers un emploi durable.