Appel à projets - Action tremplin pour les personnes en insertion professionnelle

Le Conseil départemental lance un appel à projets visant à mettre en place des actions "tremplin" : actions de première étape dans l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi, avant l’entrée en phase formative (alternance ou formation…) ou en emploi, soit dans les métiers de la nature et du paysage, soit dans les métiers du bâtiment et des travaux publics (BTP).

Dans son rôle de chef de file de l’action sociale, à travers sa politique départementale d’insertion et d’emploi, le Département propose des actions en partenariat avec les acteurs locaux de l’insertion et de l’emploi et en lien avec les acteurs socio-économiques du territoire, afin de proposer des parcours vers l’emploi aux personnes qui en sont le plus éloignées.

Le Département du Val-de-Marne est particulièrement concerné par la construction de la ligne 15 sud du Grand Paris Express. Jusqu’en 2025, ces chantiers généreront une progression du nombre d’emplois, principalement dans le génie civil ainsi que dans le secteur du bâtiment, mais aussi pour les aménagements paysagers, notamment pour la construction des gares et des installations connexes.

Un engagement grandissant des collectivités est constaté, notamment, dans des démarches de transition écologique et une intégration croissante de l’espace naturel dans l’espace urbain, ce qui génère de nouveaux potentiels pour ce qui concerne les métiers liés à la nature et à la culture.

Le Conseil départemental souhaite faire en sorte que les Val-de-Marnais puissent bénéficier au mieux de ce potentiel. Le calendrier optimum permettrait un démarrage de l’action tremplin fin 2017 pour pouvoir commencer l’action formative vers mars / avril 2018.

Modalités de dépôt des projets

Pour plus de renseignements, consultez le document à télécharger en bas de page. La date limite des dépôts de dossiers est fixée au vendredi 13 octobre 2017 à 16h30.