Appel à projets : actions pour la levée des freins de mode de garde et de mobilité dans l'accès à l'emploi des allocataires du RSA

Nature du projet

L'objectif du présent appel à projets est de favoriser la mobilisation d’un ensemble d’actions innovantes de préparation des publics au retour à l’emploi qui, tout en s’inscrivant dans une logique de complémentarité aux dispositifs de droit commun, favorisent la levée des freins sociaux et particulièrement la garde d’enfant et la mobilité.

Les publics visés par les actions seront prioritairement allocataires du RSA en Val-de-Marne mais également les personnes en démarche d'insertion orientées par les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle.

Actions visant à lever le frein mobilité

Les personnes rencontrées par les structures de l’insertion et de l’action sociale sont nombreuses à être confrontées à des difficultés dans leur mobilité, ce qui constitue un obstacle durable à leur insertion professionnelle. Ces contraintes de mobilité sont d’autant plus préjudiciables sur le territoire val-de-marnais que celui-ci se caractérise par des pôles d’emploi (MIN de Rungis, aéroport d’Orly…) qui nécessitent des déplacements en horaires décalés. Ainsi, les projets proposés devront répondre aux besoins suivants :

Mobiliser la personne pour son projet d’insertion professionnelle par la prise en compte de ses problématiques de mobilité et la recherche de son autonomie en termes de déplacement (transport en commun, mobilité douces, co-voiturage…) ;

Mettre en place des actions visant l’obtention du permis B ou facilitant la mobilité des publics avec une pédagogie et une méthodologie adaptées à leurs difficultés spécifiques d’apprentissage en lien avec un projet professionnel le nécessitant.

Action visant à lever le frein mode de garde

L’accès à un mode de garde constitue l’un des freins principaux à l’entrée dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle pour tout allocataire du RSA parent d’un ou plusieurs jeunes enfants, blocage d’autant plus marqué avant la scolarisation en école maternelle. Ainsi, les projets proposés devront développer une offre de mode de garde complémentaires aux dispositifs déjà mis en place par le Département ("Places Insertion Crèches Département & Communes" et "Garderie Éphémère"). Cette offre pourra être souple, adaptable et éventuellement mobile.

Modalités de candidatures

Sont éligibles pour être porteurs des actions, les associations et tout autre acteur public ou privé quel que soit son statut.

Constitution du dossier de candidature

Le porteur de projet devra présenter :

Une lettre de candidature (cf. annexe du dossier)

Le dossier de demande de subvention, modèle CERFA n°12156*06 (modèle fourni en pièce jointe) complété en précisant pour la présentation du projet en particulier : Le contenu, la durée et les modalités de déroulement de l’action, les intervenants préconisés, le nombre prévisionnel de participants ; Les partenariats envisagés ou déjà engagés avec les acteurs locaux et/ou associations ; Les objectifs et résultats visés chiffrés pour ce qui concerne le nombre de bénéficiaires, et les résultats attendus ; Les indicateurs et critères d’évaluation et la façon de recueillir ces résultats et de réaliser leur exploitation.

Un document qui présentera la structure porteuse de l’action (statuts dans le cas d’une association), RIB ou RIP, numéro de SIRET

Les qualifications professionnelles des responsables et des intervenants du projet

Tout autre élément pouvant optimiser le choix du Département, notamment ceux éclairant les pistes de réflexion préexistantes sur la thématique.

Critères de sélection des candidatures

La correspondance de l’action aux objectifs de l’appel à projets ;

Le contenu, la pédagogie et les supports d’activités proposés ;

La qualité des intervenants et leur capacité à intervenir auprès de publics en démarche d’insertion, en particulier allocataires du RSA ;

La connaissance du territoire et l’inscription dans un travail partenarial et de réseau du champ social et de l’insertion ;

La capacité à inscrire les actions dans des parcours d’insertion ;

Le rapport entre le nombre de personnes prévues dans l’action et le budget de l’action ;

Le caractère innovant des actions envisagées.

Dépôt du dossier

Le dossier concernant l'ensemble des documents et pièces pourra être transmis :

Date de clôture : 19 janvier 2024

par courriel dasipe-insertion-emploi@valdemarne.fr

par voie postale Conseil département du Val-de-Marne - Direction de l'Action sociale, de l'Insertion et des Parcours emploi - Service Insertion et Emploi - 94054 CRETEIL



Pour toute demande d'information, vous pouvez contacter le Service Insertion Emploi du Département au 01 43 99 78 72 ou à dasipe-insertion-emploi@valdemarne.fr