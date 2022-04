Appel à projets en direction de la jeunesse

Le Département soutient les initiatives de jeunes val-de-marnais qui s’investissent dans un projet collectif dans les domaines de l’environnement, de la culture, de la citoyenneté, du numérique ou encore de l’animation.

Projets et critères de sélection

Le Fonds d’Aide aux Projets (FAP) soutient des projets portés par des jeunes. Ce fonds peut soutenir des actions qui ont lieu toute l’année. Ces projets doivent favoriser l’engagement ou la participation des jeunes dans différents domaines :

ouverture culturelle des jeunes,

action sociale et/ou santé,

transition écologique et développement durable,

démocratisation de l'accès aux loisirs sportifs,

arts et lettres,

animation et développement local,

éducation,

sciences et techniques,

numérique et e-sport,

citoyenneté et vie locale,

rencontre de jeunes issus de quartiers et de ville du Val-de-Marne,

histoire du département

etc.

Qui peut participer ?

Projets portés par des jeunes de 16 à 25 ans révolus (âge au moment de la date du dépôt du dossier) ou menés en direction des jeunes val-de-marnais.

Modalités

Les dossiers doivent parvenir au service départementale jeunesse au plus tard le 13 mai 2022.

Les documents sont à renvoyer à :

Monsieur le Président du Conseil départemental

Hôtel du département

DJSVVM - service de la jeunesse

94054 Créteil Cedex

ou par courriel : sdj@valdemarne.fr

Un dossier de présentation du projet doit être fourni. Il devra faire apparaître l’origine et les motivations du projet, un descriptif détaillé et les moyens mobilisés pour sa réalisation. Il devra également présenter les porteurs du projet et comporter des aspects financiers.

Des conseillers peuvent être sollicités pour un accompagnement méthodologique au montage de projets.

>> Télécharger le formulaire (à venir)