Appel à projets en faveur de l'Économie sociale et solidaire (ESS) 2024

Complétez le formulaire en ligne entre le 6 février et le 12 mars 2024

Le Département accompagne les meilleurs projets établis dans le Val-de-Marne, au stade d’émergence (étude de faisabilité, expérimentation) ou de démarrage, et portés par une structure de l'économie sociale et solidaire. Le montant sollicité devra être compris entre 5 000 € et 15 000 € et représentant au maximum 70 % du montant total du projet.

Calendrier prévisionnel : les étapes de votre candidature

Consultez en ligne le cahier des charges de l’appel à projet et le formulaire de pré-candidature en ligne.

Une réunion d’information sera organisée le 5 février 2024 pour présenter le dispositif et répondre aux questions des participants.

Complétez le formulaire en ligne de pré-candidature avant le 12 mars 2024 au soir au plus tard.

au soir au plus tard. Vous recevrez ensuite une réponse personnalisée vous indiquant si votre projet est recevable au regard des critères fixés par le règlement de l'appel à projets.

Le cas échéant, vous recevrez un dossier complet à renvoyer électroniquement au plus tard le 9 avril 2024 à 17h .

. Après l’étude des dossiers, les candidats susceptibles d’être retenus seront auditionnés courant mai 2024 par le jury.

Lauréats de l'appel à projets ESS 2019 (avec les lauréats de l'appel à projets en faveur du climat)

Quelques critères de sélection

Cet appel à projets concerne les acteurs de l’économie sociale et solidaire : associations, coopératives, mutuelles, fondations, structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), entreprises bénéficiant de l’agrément "Entreprise solidaire d'utilité sociale" au titre de l’article L3332-17-1 du code du travail. Le projet doit présenter un ancrage territorial fort, une utilité sociale avérée, s'inscrire dans une démarche de cohésion sociale et territoriale, être viable économiquement, permettre la création/consolidation d’emploi(s).

Seront étudiés en priorité les projets

qui bénéficient aux publics les plus fragiles à l’instar des jeunes de l’aide sociale, des allocataires du RSA, des personnes âgées et handicapées

qui favorisent l’accès à l’emploi de publics en difficulté, notamment à travers une dimension innovante des moyens mis en œuvre

qui concernent des territoires défavorisés, notamment les quartiers d'habitat social

qui s'inscrivent dans la dynamique métropolitaine, en lien notamment avec les projets d’aménagement sur le territoire.

>> Découvrez les lauréats de l'appel à projets en faveur de l'économie sociale et solidaire

Pour toute question dans l’élaboration de leur dossier, les porteurs de projets sont fortement invités à contacter l’équipe ESS du Département au : 01 49 56 53 03.