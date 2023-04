Ce dispositif permet d’accorder tant des aides aux projets que des aides au démarrage d’initiatives par un soutien en investissement pour du petit matériel, des petits équipements, des fournitures ou des petits travaux.

Chef de file dans l’exercice des compétences en matière d’action sociale, de développement social, de résorption de la précarité énergétique, de l’accès à l’autonomie des personnes, de la solidarité des territoires, de l’accès aux droits, le Département du Val-de-Marne soutient des actions qui participent de la cohésion sociale et du développement territorial. L’appel à projets « Encouragement des initiatives de proximité » constitue dans ce cadre l’une des composantes fortes de l’action départementale en soutien aux initiatives associatives dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) et les quartiers de veille active (QVA) val-de-marnais.

Le monde associatif notamment dans les quartiers est un acteur essentiel du lien social et du bien vivre ensemble. Le but de ce dispositif est d’accompagner les initiatives associatives concourant à la cohésion sociale et à l’amélioration des conditions de vie des habitants de ces quartiers. Depuis 2002, le Département a ainsi soutenu 3 520 initiatives associatives pour un budget global de près de 7,41 M€, qui bénéficient directement aux habitants des quartiers.

Les étapes de votre candidature :

Consultez en ligne le règlement cadre de l’appel à projets.

Envoyez votre dossier de demande de subvention avant le 6 juin 2023 . Pour toutes les demandes de subvention : envoi des dossiers CERFA par courriel ou à défaut par courrier :

au Président du Conseil départemental

Conseil départemental du Val-de-Marne

Direction de l’Aménagement, de l’Innovation et des Solidarités Territoriales (DAIST)

Service Ville et Solidarités Urbaines (VISU)

13-15 rue Gustave Eiffel, 94054 Créteil cedex.

.

Durant la période d’instruction, le service VISU se réserve le droit de contacter les associations afin d’obtenir des compléments d’informations qu’il jugerait utiles et nécessaires. Pour toute question, il est vivement conseillé de contacter le service Ville et Solidarités Urbaines du Département par téléphone au 01 49 56 53 71.

Quelques critères de sélection :

Les initiatives associatives doivent être à destination des habitants des QPV et QVA du Val-de-Marne, avec un regard particulier autour de 6 thématiques prioritaires (accès aux droits, soutien à la réussite éducative et à la parentalité, soutien aux actions linguistiques, lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes-hommes, soutien aux actions facilitant l’accès à la culture et au sport, et la promotion de la citoyenneté).

Seront étudiés en priorité les projets :