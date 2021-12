Appel à projets "Encouragement des initiatives de proximité"

L’adoption de la Charte départementale pour la laïcité et les principes de la République Pour faire suite à l’adoption de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le Conseil départemental du Val-de-Marne a adopté la Charte départementale pour la laïcité et les principes de la République suivant délibération en date du 18 octobre 2021. Aux termes de cette charte, la collectivité départementale s’engage à préserver et défendre les valeurs inscrites dans les textes fondateurs de la République. L’attribution de tous financements départementaux qui sera accordée aux structures associatives est désormais conditionnée à la signature et au respect de cette charte qui devient une des pièces constitutives du dossier de demande de subvention pour toutes les associations. Lors du dépôt d’une ou de plusieurs demandes de subventions dans le cadre de l’appel à projets 2022 "Encouragements des initiatives de proximité", il convient de retourner au service VISU, la charte de la laïcité et des principes de la République, dûment datée et signée par le Président de l’association ou par son représentant, à l’adresse mail suivante : politiquedelaville@valdemarne.fr, faute de quoi les demandes de subvention ne seront pas instruites.