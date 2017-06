Appel à projets - Favoriser la levée des freins sociaux à l’insertion socio-professionnelle des jeunes de 16 à 20 ans accompagnés dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance

Pour la période 2014-2020, le Département s'est positionné comme organisme intermédiaire gestionnaire d'une subvention globale FSE dans le cadre du Programme Opérationnel National (PON) FSE 2014-2020 'Pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole". Cette subvention doit venir renforcer son rôle de chef de file de l'action sociale et appuyer les politiques publiques actives menées en faveur de la lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale et professionnelle des publics les plus démunis.

Cet appel à projets s'inscrit dans l'axe 3 du PON "lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion".

Il concerne des actions visant à proposer un accompagnement global et renforcé pour l'inclusion active des jeunes âgés de 16 à 20 ans en situation de précarité ou d'exclusion, relevant de l'aide sociale à l'enfance et rencontrant des difficultés cumulées du fait de leur isolement familial. Il s'agit d'actions prenant en compte globalement le jeune pour lui permettre d'accéder à l'autonomie en mettant en place un projet professionnel et un projet de vie.

L'appel à projets est ouvert jusqu'au 8 août 2017.

L'ensemble des candidatures doivent être déposées sur le site ma-demarche-fse.fr : entrée programmation 2014-2020.

L'ensemble des détails figure dans les documents à télécharger.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Service des Affaires Européennes du Conseil Départemental du Val-de-Marne.