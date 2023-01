Appel à projets : gestion d'un jardin partagé au parc départemental du Plateau

Suite à une consultation des habitants en 2019, un projet de jardin partagé est conduit sur le parc du Plateau. Le Département du Val-de-Marne recherche une association qui portera un projet de gestion d’un jardin partagé, répondant aux attentes et aux besoins des habitants. Le jardin pourra être un lieu de production, de rencontre, d’échanges et de convivialité. L’ancrage territorial de l’association devra faciliter les relations avec les différents acteurs locaux en valorisant le lien social et la rencontre de publics divers. L’association ne sera pas forcément spécialisée dans le jardinage collectif ou l’agriculture urbaine ; néanmoins elle devra engager de manière significative des actions en faveur de l’environnement et de la biodiversité.

Les orientations souhaitées pour les propositions

Objectifs

Le présent appel à projets vise quatre objectifs :

environnemental : l’activité de jardinage doit s’inscrire dans une démarche écoresponsable, afin de sensibiliser les publics à l’écologie et à la préservation de la biodiversité ;

: l’activité de jardinage doit s’inscrire dans une démarche écoresponsable, afin de sensibiliser les publics à l’écologie et à la préservation de la biodiversité ; social : le jardin accessible aux personnes à mobilité réduite a vocation à rassembler des publics intergénérationnels issus de divers milieux sociaux ;

: le jardin accessible aux personnes à mobilité réduite a vocation à rassembler des publics intergénérationnels issus de divers milieux sociaux ; économique : les récoltes doivent être distribuées selon les règles définies par le groupe ;

: les récoltes doivent être distribuées selon les règles définies par le groupe ; pédagogique : la transmission des connaissances et des compétences doit être au cœur de ce jardin, permettant au jeune public d’avoir accès à la pratique du jardinage.

Une démarche de concertation avec les citoyens

Afin de co-construire ce projet avec les futurs usagers, une démarche de concertation sur l’aménagement de la zone définie pour le futur jardin, sera mise en œuvre et réalisée. La structure lauréate de l’appel à projets devra participer aux réunions publiques.

Trois réunions publiques seront programmées au minimum :

une réunion publique d’information et de mobilisation sur le projet ; un atelier de co-construction du futur jardin partagé avec les associations et particuliers intéressés par le projet; une réunion de restitution afin de présenter et valider les grands éléments décidés lors de l’atelier de co-construction du potager partagé.

La gouvernance du jardin partagé

Le Département du Val-de-Marne est le maître d’ouvrage de ce projet. Il se chargera de la gestion et de l’entretien des aménagements du jardin (abri, clôture, portillon), de l’accès à l’eau et pourra assurer des animations selon ses choix de programmation. Ces animations portées par le Département viendront en complémentarité de celles réalisées par l’association gestionnaire et ses adhérents.

Chaque participant au jardin devra adhérer à l’association gestionnaire. Cette association pilotera le jardin partagé mais devra se doter d’un système de gouvernance propre au jardin, défini dans le futur règlement de fonctionnement du jardin partagé.

Une convention de mise à disposition de la parcelle de terrain sur le domaine public, d’une durée maximale de cinq (5) ans, sera établie entre le Département et l’association, de manière à définir les conditions de mise en œuvre du jardin partagé.

Il est précisé que cet appel à projets n’a pas pour objet d’attribuer un marché public, un accord-cadre ou une convention de délégation de service public.

Dossier de candidature

La candidature à l’appel à projets prend appui sur la transmission d’un dossier de candidature.

Le dossier de candidature est téléchargeable ici.

Ce dossier doit obligatoirement intégrer les documents suivants :

le formulaire de candidature dûment rempli ;

une copie des derniers statuts adoptés signés ;

le numéro SIRET de l’association ;

le récépissé de déclaration en préfecture et la photocopie de la publication au Journal Officiel (JO) mentionnant la date de création de la structure ;

la liste à jour des membres du Conseil d’administration et du Bureau de l’association en précisant la fonction de chacun d’entre eux ;

le bilan comptable et le compte de résultat simplifié des trois derniers exercices clos ;

les coordonnées du responsable du projet ;

un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal établi au nom de l’association, conforme à l’intitulé exact statutaire déclaré et publié au Journal Officiel ;

une attestation d’assurance à jour ;

la charte de laïcité signée.

Remise des offres

L’ensemble des pièces du dossier, dûment remplies, doit être envoyé par voie postale sous enveloppe revêtue de la mention [Appel à projets « Gestion d’un jardin partagé sur le parc départemental du Plateau »] au plus tard le 31 mars, ou déposé aux horaires d’ouverture (9h-12h / 14h-16h) à l'adresse suivante :

Département du Val-de-Marne

Direction des espaces verts et du paysage

10, chemin des bassins - 94000 Créteil

ou par courriel : espacesverts@valdemarne.fr

Les dossiers transmis par courriel feront l’objet d’un accusé de réception par retour de courriel.

Le Département du Val-de-Marne se réserve le droit de demander, dès lors que le dossier a été transmis, toute information complémentaire nécessaire et utile à la compréhension de la pertinence et de la qualité de celui-ci.

Date de remise des candidatures : vendredi 31 mars 2023, à minuit

Renseignements

Pour toute information, les porteurs de projets sont invités à contacter :

Denis FARO, chargé de promotion et de sensibilisation environnementale

Service Préservation des Espaces Promotion Sensibilité Environnementale / PEPSE

Direction des Espaces verts et du paysage

Par courriel