Appel à projets « Gestion d’un jardin partagé sur le parc départemental de la Plage-Bleue »

Jardin partagé : un projet lauréat du Budget citoyen

A l'automne 2019, le Département du Val-de-Marne a lancé la première édition de son budget citoyen, un dispositif de démocratie participative permettant à toute personne habitant, étudiant ou travaillant dans le Val-de-Marne de proposer des idées de projets à réaliser dans les parcs départementaux.

Parmi les 51 projets lauréats, on compte trois jardins partagés :

au parc de la Plage-Bleue à Valenton, au parc du Plateau à Champigny-sur-Marne au parc du Morbras à Sucy-en-Brie et Ormesson-sur-Marne.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 23 août 2021 à minuit.

Projet et attentes du Département

Chaque jardin sera mis à disposition des associations locales, des habitantes et des habitants qui le souhaitent. Ils auront quatre grands objectifs :

objectif social : le jardin aura vocation à rassembler des publics divers, issus de différents milieux sociaux, de différentes générations, et de différentes conditions physiques ;

objectif environnemental : ce jardin s'inscrira dans une démarche écoresponsable (aucune utilisation de produits chimiques et une promotion de l'agriculture biologique et agroécologique). En outre, il permettra de sensibiliser les jardinières et jardiniers à l'écologie et à la préservation de la biodiversité ;

objectif de production : les jardinières et jardiniers pourront repartir avec les récoltes selon les règles définies par le groupe ;

objectif pédagogique : le partage des connaissances et des compétences sera au cœur de ce jardin, tout en permettant aux publics les plus jeunes d'avoir accès à la pratique du jardinage.



Plage-Bleue - crédit : Eric Legrand

Une démarche concertée

Afin de développer un projet conforme aux envies de tous et de toutes, une démarche de concertation sera mise en œuvre dès l'été 2021. Elle se déroulera en 3 temps* :

Le mardi 31 août de 18h à 20h : une réunion publique d’information.

Le samedi 11 septembre de 14h à 18h : un atelier de co-construction du futur jardin partagé avec les associations et particuliers intéressés pour prendre part au projet.

Le mardi 26 octobre de 18h à 20h : une réunion de restitution afin de présenter les grands éléments décidés lors de l’atelier de co-construction.

*Les dates de ces évènements pourront évoluer en fonction du contexte sanitaire.

Les missions de la structure gestionnaire

La structure gestionnaire aura pour missions de :

Gérer les adhésions des jardinières et jardiniers bénévoles

Rédiger le bilan d’activité annuel

Construire, avec consultation du Département, le règlement intérieur du jardin, et veiller à sa bonne application

S’assurer du bon entretien et du bon fonctionnement du jardin partagé

Contribuer à l’animation du jardin au fil des saisons

Faire remonter les besoins et demandes de travaux/interventions/aménagements au Département

Ouvrir le jardin au public selon les modalités définies par le groupe

Être présent aux trois grands temps de la concertation (réunion d’information, atelier de travail et restitution)

Se doter d’un système de gouvernance propre au jardin

Le Département du Val-de-Marne reste le maître d’ouvrage de ce projet. Il se chargera de la gestion et de l’entretien des aménagements du jardin (abri, clôture, portillon etc.), de l’accès à l’eau et d’une partie de l’offre d’animations.

Déposer un dossier de candidature

Les dossiers complets devront être adressés avant le lundi 23 août 2021 à minuit à l’adresse suivante :

Conseil département du Val-de-Marne

Direction des Espaces verts et du Paysage

Service Administratif et Financier

Appel à projets « Gestion d’un jardin partagé sur le parc départemental de la Plage-Bleue »

10, chemin des Bassins

94 000 CRETEIL

Ou par mail : espacesverts@valdemarne.fr