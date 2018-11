Appel à projets "Lever les freins socioprofessionnels à l’emploi par la mise en œuvre d’actions ou d’un accompagnement renforcé"

Le Département est positionné comme organisme intermédiaire, gestionnaire d’une subvention globale FSE dans le cadre du Programme Opérationnel national (PON) FSE 2014-2020 "Pour l’emploi et l’inclusion en métropole".

Cette subvention vient renforcer son rôle de chef de file de l’action sociale et appuyer les politiques publiques actives menées en faveur de la lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale et professionnelle des publics éloignés de l'emploi et souvent les plus fragilisés.